Синагогу в Варшаве пытались поджечь

Президент Польши и другие политики осудили нападение на синагогу Нозиков в Варшаве. Неизвестный бросил в здание коктейль Молотова.

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Президент Польши Анджей Дуда осудил нападение на синагогу в столице Варшаве, назвав его позорным.

" В Польше нет места антисемитизму!" - написал глава государства в социлаьной сети Х.

Potępiam haniebny atak na Synagogę Nożyków w Warszawie. Nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm! Nie ma w Polsce miejsca na nienawiść! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 1, 2024

С осуждениями выступили и другие польские политики, а также еврейская община.

Синагога Ножиков - единственная из крупнейших синагог Варшавы, уцелевшая после Второй мировой войны.

По данным полиции, минувшей ночью неизвестный пытался поджечь здание с помощью коктейля Молотова. Ёмкость с горючей смесью разбилась о стену здания. Пожар был потушен, никто не пострадал.