Синагогу в Варшаве пытались поджечь

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Президент Польши и другие политики осудили нападение на синагогу Нозиков в Варшаве. Неизвестный бросил в здание коктейль Молотова.
Президент Польши Анджей Дуда осудил нападение на синагогу в столице Варшаве, назвав его позорным.
" В Польше нет места антисемитизму!" - написал глава государства в социлаьной сети Х.
С осуждениями выступили и другие польские политики, а также еврейская община.
Синагога Ножиков - единственная из крупнейших синагог Варшавы, уцелевшая после Второй мировой войны.
По данным полиции, минувшей ночью неизвестный пытался поджечь здание с помощью коктейля Молотова. Ёмкость с горючей смесью разбилась о стену здания. Пожар был потушен, никто не пострадал.
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