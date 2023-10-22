Акции в поддержку палестинцев и против антисемитизма в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц открыл новую синагогу в Дессау.

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В Европе в воскресенье прошли массовые демонстрации и манифестации против антисемитизма.

В Сараево, подвергшемся бомбардировкам и осажденном во время боснийской войны в 1990-х годах, люди собрались при поддержке городской администрации, чтобы продемонстрировать солидарность с тяжелым положением палестинцев в секторе Газа.

На улицы Лондона и Берлина тысячи демонстрантов вышли, чтобы поддержать Израиль. Канцлер Германии Олаф Шольц открыл новую синагогу в восточном городе Дессау, заявив, что Германия "твердо стоит на стороне Израиля". Он также сказал, что возмущен всплеском антисемитизма в стране. На дверях и стенах нескольких зданий в Берлине, где живут евреи, была нарисована звезда Давида, два коктейля Молотова были брошены в синагогу.

В Женеве представители христианских сионистских организаций из десятков стран собрались у зданий ООН и Международного Комитета Красного Креста с призовом освободить заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа. В Лозанне состоялся пропалестинский марш.