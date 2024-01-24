Антисемитизм: конференция в Кракове

By Магдалена Ходовник

Конференция в Кракове призвана привлечь внимание к "вызывающему тревогу всплеску антисемитизма в Европе" на фоне войны в Газе. Но поддержка палестинцев не всегда означает и поддержку ХАМАС.

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Европейская еврейская ассоциация организовала международную конференцию в польском Кракове для обсуждения проблемы антисемитизма. Под ним подразумевается и критика нынешних действий израильтян в секторе Газа. Израиль представил свои аргументы.

Реувен Ривлин, 10-й президент государства Израиль:

"Подобные события побуждают нас повторять фразу "никогда больше". Когда мы говорим "никогда больше", когда мы, еврейский народ, говорим "никогда больше", когда мы, израильтяне, говорим "никогда больше", это не просто послание миру. Это обязательство, которое мы взяли на себя перед самими собой. Еврейский народ никогда, никогда больше не будет беззащитным".

Мануэль Вальс, бывший премьер-министр Франции:

"Разберитесь в языке, во всех терминах, с которыми сталкивается Израиль сегодня. Дискурс Южной Африки и других стран, которые используют такие слова, как "колонизация", "апартеид" и, конечно, "геноцид", чтобы "нацифицировать" Израиль. И это идеологическое действие, этот дискурс особенно опасен".

На конференции также присутствовал Илон Маск, которого недавно обвинили в антисемитизме. Он продемонстрировал свою симпатию к еврейскому народу.

Илон Маск, бизнесмен и инвестор:

"Я подумал: "Что люди имеют ввиду, говоря об этом антисемитизме? Я никогда об этом не слышал". Но глядя на огромные митинги в поддержку ХАМАС, которые проходили почти в каждом крупном городе на Западе, я просто обалдел".

Но протестующие против действий Израиля в Газе подчёркивают, что их поддержка Палестины и ее стремлений к независимости не должна всегда восприниматиься как поддержка действий ХАМАС.

Нидал Хамад, палестинский активист:

"Миру также необходимо открыть глаза и посмотреть на исламофобию, на антипалестинизм, как вы могли бы это назвать, на то, как палестинский народ борется за восстановление своей независимости. Для меня антисемитизм — это как антипалестинизм, как исламофобия, как расизм, фашизм, нацизм. И все эти определения образуют одну группу, в одном котле, я бы сказал. Между тем и этим нет никакой разницы, потому что это все античеловечность".

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Новая, исключительно жестокая глава палестино-израильской войны поляризует мир. Тот самый мир, который уже столько раз кричал "никогда больше".