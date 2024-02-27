Обвинения в антисемитизме и уголовное дело: полемика на Берлинале

В минувшие выходные завершился крайне политизированный Берлинский международный кинофестиваль, но споры вокруг сделанных на нем заявлений продолжаются.

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Берлинский кинофестиваль считается одним из самых политизированных киномероприятий в мире, но его закрытие превзошло все ожидания.

В понедельник, 26 февраля, организаторы Берлинале заявили, что подали заявление о возбуждении уголовного дела после взлома аккаунта его секции Panorama в Instagram, где разместили "антисемитские" сообщения.

В заявлении Берлинале говорится, что аккаунт был взломан в выходные, после вручения наград, и "на нем были размещены антисемитские изображения-тексты о войне на Ближнем Востоке с логотипом Берлинале".

Инфографика, загруженная хакерами, содержала такие утверждения, как "Геноцид есть геноцид. Мы все соучастники", и что последователи должны "избавиться от мысли, что вина Германии освобождает нас от ответственности за историю нашей страны или наши нынешние преступления". Они также призвали к "немедленному и постоянному прекращению огня" в Газе.

Один из постов гласил: "От нашего неразрешенного нацистского прошлого до нашего геноцидного настоящего — мы всегда были на неправильной стороне истории. Но еще не поздно изменить наше будущее".

Организаторы заявили, что эти высказывания не исходят от Берлинале и не отражают позицию фестиваля в отношении войны Израиля с сектором Газа.

Фестиваль добавил: "Берлинале самым решительным образом осуждает этот преступный акт, удалил посты и начал расследование. Кроме того, Берлинале возбудил уголовное дело против неизвестных лиц. Государственное уголовное управление начало расследование".

После политически окрашенного события организаторы фестиваля также попытались дистанцировать руководство Берлинале от позиций, занятых некоторыми лауреатами.

Неоднозначная церемония награждения

Палестинец Базель Адра (справа) и израильтянин Юваль Абрахам (слева) получают награду за документальный фильм "Нет другой земли" Markus Schreiber/AP

Церемония закрытия была использована некоторыми кинематографистами для того, чтобы сделать заявление.

Обладательница "Золотого медведя" Мати Диоп, победившая за документальный фильм "Дагомея", принимая награду, сделала прямое политическое заявление: "Я поддерживаю Палестину".

Американский режиссер Бен Рассел, получивший награду за фильм "Прямое действие", показанный в секции Encounters, был замечен в куфие — символе палестинской солидарности.

Американский режиссер Элиза Хиттман использовала свое время на сцене, чтобы призвать к прекращению огня в Газе.

"Как еврейскому режиссеру, получившему "Серебряного медведя" в 2020 году, мне важно быть здесь, — сказала Хиттман. — Справедливой войны не существует, и чем больше люди пытаются убедить себя в том, что война справедлива, тем больше они совершают гротескный акт самообмана".

Гийом Кайо и Бен Рассел получили награду за фильм "Прямое действие" Nadja Wohlleben/AP

Одними из самых ярких выступлений вечера стали речи Базеля Адры и Юваля Абрахама, палестино-израильского режиссерского дуэта, создавшего документальный фильм "Нет другой земли".

В своей речи Адра сказал, что трудно праздновать, когда его палестинские соотечественники в Газе подвергаются "резне и массовым убийствам". Он призвал Германию "уважать призывы ООН и прекратить отправку оружия в Израиль".

Затем на сцену вышел Абрахам: "Мы стоим перед вами. Мы одного возраста. Я — израильтянин, Базель — палестинец. А через два дня мы вернемся на землю, где мы не равны".

Он продолжил: "Я живу по гражданским законам, Базель — по военным. Мы живем в 30 минутах езды друг от друга, но у меня есть право голоса. У Базеля нет права голоса. Я могу свободно передвигаться по этой земле, куда захочу. Базель, как и миллионы палестинцев, заперт на оккупированном Западном берегу. Этой ситуации апартеида между нами, этому неравенству должен быть положен конец".

После произнесения речи Абрахаму стали поступать угрозы расправы.

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Мэр Берлина вмешался

Выступления Абрахама и Адры раскритиковал мэр Берлина Кай Вегнер — представитель Христианско-демократического союза.

В соцсети X он написал: "Антисемитизму нет места в Берлине, и это также относится к художественной сцене. Я ожидаю, что новое руководство Берлинале позаботится о том, чтобы подобные инциденты больше не повторялись".

Вегнер не стал уточнять, с каким именно аспектом церемонии он не согласен, добавив: "У Берлина есть четкая позиция, когда речь идет о свободе. Берлин твердо стоит на стороне Израиля. В этом нет никаких сомнений. Вся ответственность за глубокие страдания в Израиле и секторе Газа лежит на ХАМАС. Только он способен положить конец этим страданиям, освободив всех заложников и сложив оружие. Здесь нет места для релятивизации".

Организаторы Берлинале настаивают, что "иногда односторонние и активистские заявления лауреатов премии были выражением индивидуальных личных мнений".

"Они ни в коем случае не отражают позицию фестиваля", — добавили они, в очередной раз дистанцируясь от противоречивых высказываний в поддержку Палестины.

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"Мы понимаем возмущение тем, что заявления некоторых лауреатов премии были восприняты как слишком односторонние и, в некоторых случаях, неуместные", — добавила в своем заявлении уходящий исполнительный директор Берлинале Мариэтт Риссенбек.

"В преддверии и во время проведения фестиваля мы ясно дали понять, какова точка зрения Берлинале на войну на Ближнем Востоке, и что мы не разделяем односторонних позиций, — добавила она. — Однако сегодня, как и в прошлом, Берлинале рассматривает себя как платформу для открытого диалога между культурами и странами. Поэтому мы должны терпимо относиться к мнениям и высказываниям, которые противоречат нашим собственным взглядам, если эти высказывания не дискриминируют людей или группы людей расистским или подобным дискриминационным образом и не выходят за рамки закона".

В этом году Берлинале стал последним мероприятием под руководством Карло Шатриана и Мариэтт Риссенбек.

Следующую церемонию возглавит бывший глава Лондонского кинофестиваля Триша Таттл, которая присутствовала на церемонии закрытия.

Плохой вид для Берлинале

Спор поднимает важные вопросы о свободе слова и о том, как фестиваль, который провозглашает себя организацией открытого диалога, может дистанцироваться от мнений художников, которых он пригласил в первую очередь.

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Эти художники мирно выразили свое мнение, и слышать, как мэр Берлина называет выражения солидарности и требования прекратить огонь "антисемитскими", по меньшей мере, удручающе.

"Расследование чего теперь? Боже, мы полностью прошли через зазеркалье / безумное зеркало".

"Ряд художников, которые не являются сотрудниками фестиваля и не связаны с ним обязательствами, мирно высказали свое мнение о Палестине. Что тут расследовать? Это ужасно".

"Обидно за некогда яркий фестиваль".

"Трусливо и жалко. Если Берлинале не может громко заявить о несогласии своих кинематографистов с разворачивающимся геноцидом — тогда в чем смысл Берлинале?"

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"Прошло 80 лет, а вы все еще нацистский фестиваль".

"Позор вам. В следующем году я подумаю о том, чтобы активно бойкотировать этот фестиваль".

Эти инциденты в конце фестиваля не только возмутили профессионалов, критиков и поклонников Берлинале, но и привлекли внимание к роли и ответственности культурных институций, когда речь идет о решении политически окрашенных вопросов.

Мировые культурные события, особенно те, которые создают пространство для политических дебатов, а также пространство для художественного самовыражения, должны работать лучше. Пока продолжается расследование несанкционированного поста, Берлинале предстоит разобраться с более широкими последствиями для своей репутации, которая теперь подорвана.

Не самый лучший вид для фестиваля, который стремится сохранить свою роль не только в международном киносообществе, но и в качестве бастиона свободы слова.