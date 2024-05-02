Британия готовит первую группу мигрантов к депортации в Руанду

После того, как британский парламент одобрил закон, первая группа мирантов готовится к депортации в Руанду

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Правительство Великобритании сообщает, что первая группа мигрантов готовится для депортации в Руанду позднее в этом году.

На прошлой неделе британский парламент одобрил закон, разрешающий такие меры, несмотря на критику со стороны правозащитных групп, утверждающих, что этот план является бесчеловечным и незаконным.

Закон стал ответом на решение Верховного суда, который заблокировал полёты, поскольку власти не могли гарантировать безопасность депортированных мигрантов. После подписания договора об улучшении их защиты Руанда была признана безопасной страной.