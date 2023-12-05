Соединенное Королевство и Руанда подписали новое миграционное соглашение

By Euronews

Лондон не опускает руки в борьбе с нелегальными мигрантами. Великобритания и Руанда подписали обновленную версию соглашения о депортации нелегалов.

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Великобритания подписала новый вариант миграционного соглашения с Руандой. Как и предыдущее, оно предусматривает отправку в это африканское государство нелегалов, попавших на британскую территорию с целью получить убежище.

Однако в обновленной версии содержится положение о том, что Руанда не будет высылать мигрантов в их родные страны, где они могут подвергаться преследованиям.

Именно этот вопрос волновал Верховный суд Соединенного Королевства, который три недели назад отверг прежний вариант договора, посчитав его противозаконным. Теперь, проблема, похоже, улажена.

Великобритания столкнулась с наплывом мигрантов после брексита. В прошлом году 46 тысяч человек незаконно пересекли Ла-Манш на резиновых лодках, порядка 34 тысяч - в этом году.