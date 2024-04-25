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Рунда готова принять первых мигрантов по соглашению с Британией

Отель "Надежда" в Руанде
Отель "Надежда" в Руанде Авторское право Atulinda Allan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Atulinda Allan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Руандийские отели готовятся принять первых мигрантов, которых Британия высылает из страны на время рассмотрения их просьбу о предоставлении убежища

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Руандийские отели готовятся принять первых мигрантов, которых Британия высылает из страны на время рассмотрения их просьбу о предоставлении убежища. 

Через несколько дней после того, как Великобритания наконец одобрила законопроект об отправке мигрантов в Руанду, центр приема в этой восточноафриканской стране заявил, что готов принять первых депортированных. В 2022 году правительство Великобритании заключило спорное соглашение с Руандой о приеме людей на время обработки их заявлений о предоставлении убежища. В основном он направлен на борьбу с мигрантами, пересекающими Ла-Манш из Франции.

Бакина Исмаэль, управляющий директор отеля:

"Когда они прибудут сюда, в отель "Надежда", им будут предоставлены различные гостиничные услуги, мы сможем разместить 100 человек".

Эта схема, реализация которой долгое время задерживалась из-за юридических проблем, подверглась резкой критике со стороны правозащитных групп как бесчеловечная, неэтичная и в конечном итоге неработоспособная. Но план вызвал интерес в Европе. Министр иностранных дел Великобритании на этой неделе находился в Италии, чтобы поддерживать связь с представителями итальянской береговой охраны и министрами правительства о том, как помешать мигрантам совершать опасные переправы через море.

Соглашение между Великобританией и Руандой в некоторых основных аспектах похоже на спорный пакт Рима о передаче просителей убжеища, ожидающий рассмотрения их досье, во временные центры в Албании.

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