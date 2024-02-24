Война в Украине: сбитый А-50 и новые российские удары по Одессе

By Euronews

Российские власти сообщают о попытке беспилотников атаковать Курск и Тулу

РЕКЛАМА

Украинские военные утверждают, что сбили очередной российский самолет А-50 "AWACS". Сообщается, что он был перехвачен над Краснодарским краем в России, примерно в 200 км от линии фронта. Опровергая ранее сделанные заявления об использовании ЗРК "Пэтриот" американского производства, украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки утверждают, что для поражения самолета использовался устаревший ЗРК С-200 (в НАТО - SA-5 Gammon). Этот комплекс появился в СССР в 1960-х годах, но с тех пор неоднократно модернизировался.

В то же время российские военкоры обращают внимание на то, что от места событий до линии фронта более двухсот километров, что превышает максимальный радиус действия любых ЗРК, которыми располагает Украина. Они предполагают, что причиной инцидента мог стать "дружеский огонь".

А-50 - самолет разведки и управления (фактически огромный летающий радар). Первый из них был сбит украинскими войсками в конце января над Азовским морем вместе с бортовым центром управления Ил-22.

Россия тем временем продолжает наносить многочисленные авиаудары по украинским городам. Одесса стала целью во второй раз за один день: после предыдущей атаки, унесшей три жизни, в пятницу поздно вечером было сообщено о новом ударе беспилотников. По полученным сообщениям, одна женщина погибла под обломками своего дома.

В свою очередь, Министерство обороны России сообщило о "сорванной попытке" атаки украинских дорнистов в Курской и Тульской областях к югу от Москвы.

На металлургическом заводе в Липецке, одном из крупнейших в России, произошел взрыв и сильный пожар. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о пожаре в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Он отметил, что «по неподтвержденной спецслужбами информации», пожар возник из-за «падения летательного аппарата», добавив, что эти сведения проверяют. Пожар в цехе потушили. По словам Артамонова, никто не пострадал.

Для противодействия российским "попыткам" Киев предполагает использовать истребители F-16 американского производства. Украинские летчики уже проходят обучение и летные курсы в Дании: эта страна обещала поставить Украине свои F-16 уже в этом году.