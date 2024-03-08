Война в Украине: обстрелы Харьковской области усилились

By Euronews

За последние сутки в Харьковской области погибли как минимум трое мирных жителей. Власти объявили обязательную эвакуацию детей из 18 населенных пунктов в Купянском районе.

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Три человека погибли в результате обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В ночь на пятницу российская ракета ударила по центру города Чугуев, повредив три многоэтажных и два частных дома, торговый центр, банк и отель. По меньшей мере семь местных жителей получили ранения, среди них — двое детей.

"Они сами из Михайловки, которая была в свое время под оккупацией. Мужчина, который здесь был, пострадал. Сейчас он в Харькове. Тут вообще живого места нету. Балконы, окна, всё. Всё повылетало. Все двери повыносило", — рассказывает жительница одного из поврежденных домов Любовь Дедкова.

Из-за усилившихся обстрелов региона власти Харьковской области приняли решение расширить обязательную эвакуацию детей еще на 18 населенных пунктов в Купянском районе. В ближайшее время оттуда должны вывезти 161 ребенка.

В последний раз эвакуация детей проводилась в ноябре прошлого года: тогда из пяти населенных пунктов на левом берегу реки Оскол вывезли около 300 несовершеннолетних.

Между тем атаки продолжаются и по другую сторону границы: как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, два человека погибли и один получил ранения в результате удара по региону украинского дрона.