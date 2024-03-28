By Euronews

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«Такое состояние <страны> стало величайшим достижением Владимира Путина – чуть ли не единственного диктатора, которому удалось построить тюрьму, из которой бóльшая часть постояльцев не хочет даже уходить, а поднимать бунт и подавно», - Владислав Иноземцев

Euronews побеседовал с известным экономистом и политологом Владиславом Иноземцевым, в настоящее время занимающим должность специального советника в проекте по изучению российских медиа (Russian Media Studies Project) в Институте MEMRI в Вашингтоне.

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- Уважаемый Владислав, добро пожаловать на канал Euronews. Сегодня, после очередных выборов президента РФ, через два года после начала войны с Украиной и введения санкций, как бы Вы могли охарактеризовать внутриполитическую ситуацию в России?

Владислав Иноземцев:

- Почти четырнадцать лет назад по просьбе моих французских коллег я написал колонку практически на ту же тему, которая интересует вас сегодня. Ситуацию эту я описал как «общество без граждан», а на вопрос об ожиданиях ответил: ничего. И хотя многие попеняли мне за такой подход, когда десятки тысяч россиян вышли вскоре на Болотную площадь, сегодня мне кажется, что по большому счёту я оказался прав, и получая аналогичные вопросы, отвечу на них ровно тем же самым образом.

Российское общество образца 2024 года – это мёртвое общество с точки зрения политического аналитика. Оно не чуждо эмпатии, даже несмотря на то, что власти на протяжении многих лет искусно разжигали в нём ненависть людей друг к другу по самым разным поводам (включая даже этнические и гендерные различия), а также поощряло насилие, в том числе домашнее. В нём, конечно, происходят обычные для любого общества процессы: экономические, социальные, демографические...

Российское общество образца 2024 года – это мёртвое общество с точки зрения политического аналитика

Euronews: - И политические?

Владислав Иноземцев:

- Нет, ничего политического в нём на сегодняшний день нет. Такое состояние стало величайшим достижением Владимира Путина – чуть ли не единственного диктатора, которому удалось построить тюрьму, из которой бóльшая часть постояльцев не хочет даже уходить, а поднимать бунт и подавно. Причины этого банальны, но в то же время непостижимы для среднего европейца. Россияне за последние двадцать лет впервые стали жить относительно нормально по сравнению с тем, что они видели прежде: они получили значительное количество личных свобод (включая свободу передвижения и право собственности) и возможности, большинство из которых даже не намерены использовать (от знакомства с разнообразной информацией до поездок за рубеж). Политика стала для них одной из этих ненужных возможностей ещё в 2000-е – и, увидев это, Кремль быстро лишил людей самой недооценённой ими свободы.

Euronews: - Что, собственно, и показали нынешние выборы?

Владислав Иноземцев:

- Президентские «выборы» показали это очень рельефно. Они, конечно, были тотально сфальсифицированы – но вопрос не в том, насколько, а в том, что это не вызвало никакой реакции публики. Я даже не говорю о том, что в больших городах никто не вышел на площадь, услышав про 87% голосов, якобы поданных за В.Путина. Но даже материалы оппозиционных медиа относительно фальсификаций впервые не привлекли к себе особого внимания. Очень вовремя случившаяся смерть А.Навального подчеркнула, что в России не осталось ни одного известного в народе противника режима, а никто из эмигрировавших за границу оппозиционеров не имеет ни единого шанса изменить российское общество. Мало того, сейчас, когда большинство этих диссидентов выступает за поражение России в войне с Украиной, они воспринимаются в России уже не просто как беглецы, а как предатели.

Euronews: - В то же время нельзя сказать, что россияне принимают любые решения власти с энтузиазмом! Из-за мобилизации страну покинули сотни тысяч, уехали многие из тех, кто не согласен...

Владислав Иноземцев:

- Российское общество безусловно недовольно. Оно недовольно войной и рисками мобилизации (в последнее время возросшими). Оно недовольно ложью власти и её несменяемостью. Оно недовольно коррупцией и процветающим в госструктурах отрицательным отбором кадров. Ну и, разумеется, ростом цен, заменой качественных импортных товаров на китайские поделки и много чем ещё.

Подавляющее большинство активных россиян сегодня потеряло бы от краха путинской системы гораздо больше, чем могло бы приобрести, и это является важнейшей опорой режима

Однако главным моментом является то, что такое недовольство не трансформируется в протест – и причина тому в несоветском характере российского общества. Россияне меркантильны, они ценят достаток и собственность – а выступления против власти чреваты не столько тюрьмой, сколько лишением привычного образа жизни, потерей работы, блокировкой счетов, миллионными штрафами или бегством из страны. В. Путин дал людям достаток и позволил вести бизнес. Но он создал так много угроз этому благополучию, что «выйти за флажки» рискнут немногие. Я бы даже сказал, что подавляющее большинство активных россиян сегодня потеряло бы от краха путинской системы гораздо больше, чем могло бы приобрести, и это является важнейшей опорой режима. Совесть в России разменена на выгоду, и предложений обратных сделок «на рынке» нет.

Euronews: - То есть мы даже в этих непростых условиях можем говорить об экономической устойчивости или это миф?

Владислав Иноземцев:

- Всем вышеперечисленным объясняется экономическая устойчивость. В стране, которую западные эксперты по явному недомыслию считают огосударствлённой экономикой, действуют сотни тысяч компаний и около 10 миллионов самозанятых граждан, готовые делать всё возможное для обеспечения выживания их бизнеса, большого и мелкого. Именно поэтому разорванные было санкциями производственные и сбытовые цепочки быстро сложились вновь, а даже при стремительном падении доходов государственных газовых и нефтяных компаний общий сальдированный финансовый результат корпоративного сектора составил в 2023 г. 19,5% ВВП – почти вдвое больше, чем в США с их либеральной экономикой и властью закона (10,4%).

Да, война и санкции привели к тому, что экономика в России перестала развиваться (с уходом западных компаний), но не перестала расти. В ближайшие три-пять лет никаких проблем с финансированием войны или военно-промышленного комплекса, а также большинства социальных программ, у В. Путина не предвидится. Запад создал в России экономику, устойчивую к внешним шокам – может быть, не столь мощную, какую он взрастил в Китае, открыв ему свои рынки, но всё же достаточно успешную.

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Совесть в России разменена на выгоду, и предложений обратных сделок «на рынке» нет.

Euronews: - Что остается делать недовольным россиянам?

Владислав Иноземцев:

- Единственная возможность «показать Кремлю средний палец», которая открыта для недовольных россиян, – это эмиграция. До поры до времени она даже радовала Кремль: чем больше недовольных покидает страну, тем монолитнее оказывается оставшаяся масса. Однако исход 2022 г. во многом изменил представление о происходящем: даже высшие правительственные чиновники признали, что недостаток кадров стал главной экономической проблемой (а вовсе не сокращение экспорта нефти и газа). Более того, как сейчас становится понятным, бесконтрольный приток мигрантов приносит не только радость нанимающим их за копейки предпринимателям, но и горе тем, кто сталкивается с их борьбой с «неверными».

Euronews: - Вы имеете в виду теракт в концертном зале «Крокус-сити»?

Владислав Иноземцев:

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- Террористический акт, случившийся в Москве на прошлой неделе после долгого перерыва, напоминает о том, что время чеченских комбаттантов, бравших заложников и требовавших переговоров, прошло: теперь радикальные исламисты готовы убивать безо всяких разговоров, а российские силовики – исчезать с места событий при первых признаках опасности.

Euronews: - На Ваш взгляд, чем обернется теракт 22 марта для россиян?

Владислав Иноземцев:

- Сейчас рано говорить о последствиях. Но на мой взгляд, в ближайшее время Кремль попытается скорее забыть о нем, чем использовать атаку для «закручивания гаек». Их, собственно, уже некуда особо и закручивать, и, кроме того, начать новую войну с террором в полномасштабном варианте означало бы, с одной стороны, расписаться в неудаче прежней, и, с другой стороны, отвлечься от кампании в Украине, которая лично для В. Путина стала делом всей его жизни. Поэтому российский диктатор сегодня говорит не о безопасности своих подданных, а о том, что все силы и ресурсы должны быть подчинены достижению целей, поставленных в отношении Украины. А его пресс-секретарь снимает табу на использование слова «война», за одно применение которого сотни россиян давно подверглись как минимум административным наказаниям.

Euronews: - То есть, все равно цель – Украина?

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Владислав Иноземцев: - Я бы сказал, что в ближайшее время мы увидим активизацию российских сил в Украине – и даже, возможно, новую мобилизацию, ради того, чтобы закончить войну на одном фронте при угрозе начала её на другом. Хотя теракт в Москве пока и кажется отдельным и чуть ли не случайным событием, его повторение может иметь непереоценимое значение, так как несколько подобных трагедий способны куда более эффективно убедить россиян в ошибочности политики их властей, чем миллионы часов ютуб-интервью эмигрантов-оппозиционеров и сотни разоблачительных роликов ФБК.

Перспективы российского режима сейчас зависят в основном от внешних сил, а не от внутренней динамики. Украина остаётся крайне значимым игроком: её успехи на фронте и освобождение захваченных территорий способны существенно подорвать стабильность режима, хотя вряд ли могут привести к его краху, на что надеются российские оппозиционеры.

В ближайшее время мы увидим активизацию российских сил в Украине – и даже, возможно, новую мобилизацию, ради того, чтобы закончить войну на одном фронте при угрозе начала её на другом

Euronews: - Какова при этом роль западных стран?

Владислав Иноземцев:

- Коллективный Запад, если он найдёт в себе силы выстроить серьёзную стратегию сдерживания России, навяжет ей новую гонку вооружений, разорвёт связку между Москвой и Пекином, откроет Киеву быструю перспективу интеграции в ЕС и НАТО, также способен сыграть важную роль. Наконец, те же исламисты, которые имеют в России миллионы потенциальных сторонников, превратив их в «пятую колонну», могут спровоцировать раскол в российском социуме и привести экономику к серьёзному коллапсу, так как влияние мигрантов на большинство её отраслей значительно. Каждый из этих факторов дестабилизации может сработать – а может и нет, если, например, западные политики предпочтут убедить Киев на заключение перемирия, а российские спецслужбы займутся делом, а не собственным обогащением.

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Euronews: - Если возможно, давайте посмотрим в будущее. Насколько долго, по Вашему мнению, может В. Путин оставаться у власти в таких условиях?

Владислав Иноземцев:

- В 2013 г. я писал о том, что вплоть до 2024 г. в России не наблюдается никаких «развилок», а В.Путин имеет все шансы сохранить власть до конца своих дней. Я не меняю и этого прогноза: пока хозяин Кремля не сталкивается со сколь-либо серьёзными угрозами, а устойчивость российской экономики и индифферентность российского общества оказываются намного выше, чем прежде предполагалось. Единственным инструментом дестабилизации я считал и считаю конфликт внутри российских элит – но его практически снял с повестки дня сам западный мир, введя против всех значимых представителей элитных групп единые санкционные ограничения. Это сделало Россию единственным местом, пригодным для их жизни, а всех их, как бы кто ни относился к В. Путину, не более чем собратьями по несчастью. Поэтому мне кажется, что шансы на подрыв режима достаточно невелики, и Западу придётся сосуществовать с ним до начала 2030-х годов. А какими будут стратегия и тактика такого сосуществования – вопрос уже не ко мне, а к европейским политикам...