Российские СМИ обязали удалить информацию о расследованиях ФБК*

Роскомнадзор потребовал от редакций некоторых российских СМИ удалить информацию о расследованиях Фонда борьбы с коррупцией*, которая, по мнению ведомства, нарушает действующее законодательство.

Уведомления получили телеканал "Дождь"**, "Новая газета", Znak.com, "Медуза"**, "Эхо Москвы", саратовские "Свободные новости", санкт-петербургская "Бумага", магаданское издание "Весьма" и прочие, утверждается на сайте "Новой газеты".

"В общей сложности Роскомнадзор требует удалить 77 материалов. В их числе — новости о «дворце Путина» под Геленджиком, о расследовании «Он вам не Димон», о недвижимости главы Татарстана Рустама Минниханова, дачах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и пентхаусе тезки жены депутата Леонида Слуцкого. Кроме того, ведомство требует удалить материалы о дорогостоящих нарядах вице-мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой", - говорится в сообщении издания.

Роскомнадзор обосновал свои действия требованиями Генпрокуратуры в отношении информационных материалов "организации, деятельность которой запрещена в России" как экстремистская.

За несоблюдения предписания российским законодательством предусмотрена в том числе административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц от 3 до 8 миллионов рублей.

Главный редактор "Дождя"** Тихон Дзядко прокомментировал требование Роскомнадзора, подчеркнув, что редакция удалила шесть материалов. "Если на одной чаше весов - шесть статей, а на другой - блокировка сайта за 24 часа, то выбор очевиден, потому что, если сайт будет заблокирован, то ни о чем ты больше никогда не сможешь рассказать", - сказал он в эфире телеканала.

"Все это происходящее - это, несомненно, акт цензуры, никак иначе это невозможно воспринимать. Это акт цензуры, направленный на то, чтобы та информация, которая в расследованиях ФБК* опубликована, дошла до меньшего круга лиц, до меньшего количества читателей и зрителей, чем это может случиться", - добавил Дзядко.

На действия Роскомнадзора отреагировал и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, назвав их "политической цензурой, запрещенной в Российской Федерации". "Совершенно непонятно, почему расследования по поводу незаконного обогащения государственных чиновников и людей, которые не госчиновники: такие, как Владимир Соловьев - известный пропагандист, или Леонид Слуцкий - председатель комитета Госдумы по международным делам, являются угрозой национальной безопасности Российской Федерации", - сказал он.

По его словам, "Эхо Москвы" выполнит требование. "Мы его, безусловно, выполним, но сможем ли мы его оспорить - это вопрос к нашим юристам, коим я задачу уже поставил", - подчеркнул Венедиктов.

*Деятельность ФБК признана экстремистской и запрещена на территории России

**редакции этих изданий признаны в России СМИ-иноагентами