Николас Шмит: "Выборы в Европарламент - выбор курса Европы"

Ведущий кандидат от Партии европейских социалистов включается в борьбу за голоса избирателей, упирая на то, что исход июньских выборов определит направление, в котором будет двигаться Европа.

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Все выборы нужны, все выборы важны. Но грядущим - в Европарламент - сегодняшний контекст придаёт особую значимость.

В этом убеждён еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав, ведущий кандидат от Партии европейских социалистов Николас Шмит. О чём он и заявил на встрече в Берлине с Катариной Барли, которая ведёт на июньские выборы партию СДПГ (и занимает пост заместителя председателя ЕП).

Николас Шмит, ведущий кандидат от Партии европейских социалистов (ПЕС):

"Да, эти выборы, как и любые выборы, важны. Но если мы посмотрим вокруг, на общий контекст, то поймём, что эти выборы - особой важности. Это, своего рода, решение о направлении, выбор курса. Они определят не только на международном уровне, но и внутри страны, куда должна двигаться Европа".

Шмита также считают вероятным кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от социалистов.

Выбор европейского курса, по выражению люксембургского политика, в большей степени, чем раньше, будет зависеть от молодёжи.

Предвыборной кампании в Германии предшествовали долгие и острые дебаты об изменении электорального возраста. Впервые в ФРГ на выборах в Европарламент можно будет голосовать с 16 лет - как и в Бельгии, Австрии, Греции и на Мальте.