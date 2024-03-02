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Партия европейских социалистов избрала Николаса Шмита ведущим кандидатом на выборах в Европарламент

Николас Шмит
Николас Шмит Авторское право Johanna Geron, Pool Photo via AP
By Euronews
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Социалистов на выборы в Европарламент поведет Николас Шмит

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Партия европейских социалистов избрала люксембургского политика Николаса Шмита ведущим кандидатом на выборах в Европарламент. Такое решение было принято в субботу на партийном съезде в Риме.

В мае 2019 года Шмит был избран в Европейский парламент по списку Люксембургской социалистической рабочей партии. А в сентябре того же года занял пост европейского комиссара по вопросам занятости и социальных прав в кабинете Урсулы фон дер Ляйен.

Он обещает бороться с популистскими и авторитарными партиями, которые, по прогнозам, поднимутся на европейских выборах.

Николас Шмит, ведущий кандидат от ПЕС: "Есть ли у них проект, кроме того, что они хотят разрушить Европу? Какие у них есть решения? Их нет. А решения социалистов ясны: мы хотим сильную Европу, объединенную Европу, мы хотим Европу с сильной экономикой".

Опросы предсказывают, что левоцентристы получат около 20% голосов и останутся второй по размерам представительства в Европарламенте европейской партией, уступая Европейской народной партии.

Партия европейских социалистов была основана в 1992 году. Она состоит из 33 социалистических, социал-демократических и рабочих партий из государств-членов Евросоюза и Норвегии. Лидером партии является Стефан Лёвен.

Сейчас в Европарламенте ее представители занимают 145 из 705 мест.

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