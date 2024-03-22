Шарль Мишель: "Помощь Украине нужна сейчас, а не через два года"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью нашему каналу рассказал, почему Европе нужно спешить с оказанием помощи Украине, и что следует делать для разрешения ближневосточного конфликта.

Euronews: "46% избирателей, согласно опросам, хотят, чтобы европейские институты - Европейский совет, Еврокомиссия - оказывали меньше влияния, передав больше властных полномочий национальным правительствам. Как вы думаете, почему это так? Для вас это своего рода институциональный провал?"

Шарль Мишель: "Я не удивлен. Одновременно я знаю, что многие в ЕС убеждены: случись у нас пандемия коронавируса, решения будут приняты на уровне Европейского Союза. То же - в случае с энергетическим кризисом, инфляцией, проблемами, связанными с изменением климата...

Нам нужно больше европейского сотрудничества и координации. И я считаю ошибкой пытаться противопоставлять национальный уровень и уровень ЕС. Сильные государства-члены и сильный Европейский Союз - это хорошо, позитивно для всех наших граждан".

Euronews: "Говоря о мире в Европе, вы вчера заметили, что если мы не окажем Украине достаточную поддержку, чтобы остановить Россию, то станем следующими. Мы слышали это много раз за два года, эта тема возвращается. Например, министр обороны Испании сказала, что, по ее мнению, люди просто не понимают, в какой серьезной опасности мы находимся. А вы почему это говорите именно сейчас? Какие у вас доказательства, к чему конкретно призываете?"

Шарль Мишель: "Прежде всего я должен говорить людям правду. Мы столкнулись с огромной проблемой в связи с решением России вторгнуться в Украину. Это вызов не только для украинцев, это вызов для всех нас - для всех, кто верит в основополагающие демократические принципы. И я абсолютно убежден, что да, это серьезная угроза. Именно поэтому считаю, что мы сделали и делаем то, что нужно. Мы немедленно приняли решения, мы едины в поддержке Украины и в санкциях против России, чтобы оказать на нее давление. Но этого недостаточно. Нужно делать больше. Мы должны действовать быстро. Именно поэтому мы снова пытаемся осуществить конкретные шаги, чтобы предоставить Украине больше военной техники, больше финансовой поддержки и оказать большее давление на Россию. Это необходимо, если мы верим в мир, безопасность и процветание, которые были заложены отцами-основателями нашего европейского проекта".

Euronews: "Но вы идете еще дальше - говорите о военной экономике, по сути, о мобилизации всех отраслей в Европе. Это же фундаментальный сдвиг в общественной модели!"

Шарль Мишель: "Да. И вы абсолютно правы в том, что я действительно хочу, чтобы мы делали больше. Почему? Если посмотреть на последние десятилетия, то мы увидим: проект Европейского Союза построен на идее общих ценностей и необходимости сотрудничать для большего процветания. И мы понимаем, что нам сегодня необходимо адаптировать нашу экономическую модель - вкладывать гораздо больше средств в оборонную промышленную базу, чтобы защитить нашу стабильность и безопасность".

Euronews: "Но почему вы говорите о военной экономике именно сейчас? Потому что ситуация в Украине зашла в тупик и в ближайший год там не предвидится значительных успехов?"

Шарль Мишель: "На мой взгляд, очень хорошо, что Украине удалось устоять, но этого оказалось недостаточно, чтобы взять под больший контроль Черное море. А это так важно! Мы не так часто говорим об этом, но со стратегической точки зрения это важно. С другой стороны, и сегодня это не секрет, Россия находится в более сильной позиции в плане боеприпасов и военной техники.

Вот почему возникло ощущение срочной необходимости предоставить больше военного арсенала Украине. И сделать это сейчас, а не через два года! Тогда будет слишком поздно. Именно поэтому мы поддерживаем, например, чешскую инициативу. Я одобряю решение Праги предложить многим другим странам сообща закупить военное оборудование, чтобы очень быстро доставить его в Украину".

Euronews: "Перейдем к другому важному вопросу - ситуации на Ближнем Востоке. Очевидно, что частично ваша роль главы Европейского совета заключается в помощи в достижении консенсуса по сложной повестке среди стран-членов ЕС. Сегодня мы наблюдаем душераздирающие сцены в Газе в результате ответа Израиля на жестокий теракт ХАМАС 7 октября. Мы слышим, что одним из методов этой войны стал голод; там, как отметил Жозеп Боррель, фиксируется огромное количество смертей среди детей, отсутствие основных медсредств для ампутации. Евросоюз ослаблен этой историей? Не думаете, что здесь могут быть двойные стандарты? В отношении палестинцев ведь нет такого единства, сочувствия, как в отношении израильских или украинских гражданских лиц".

Шарль Мишель: "Во-первых, отмечу, что мы все больше и больше объединяемся на уровне Европейского Союза. Будем правдивы. В самом начале, после атаки ХАМАС, мы были на одной волне, осудив группировку. Нет сомнений, что это ужасная террористическая атака! При этом добиться единогласной позиции в Европейском совете было сложнее. Почему? Потому что у наших стран-членов свои отношения с Израилем, с палестинцами.

У каждого - своя история. Но очень важно то, что мы добиваемся значительного прогресса. И я глубоко уверен, что через несколько дней мы объединимся, чтобы сформулировать послание, основанное на двух или трех фундаментальных принципах. Первый - это гуманитарный доступ. Никаких двойных стандартов! Каждая гражданская жизнь имеет значение. Это должно быть предельно ясно. И каждый сигнал ЕС на эту тему должен быть предельно ясным, если мы хотим быть авторитетными на международном уровне. Второй пункт: надо сделать все, чтобы избежать дальнейшей региональной эскалации. Ливан, Красное море....

Тут крайне важно сделать максимум с политической и дипломатической точки зрения. И, наконец, третий пункт: мы полностью поддерживаем концепцию двух государств. Тут все 27 стран-членов согласны без каких-либо двусмысленностей".

Euronews: "Но вы чувствуете , что есть двойные стандарты?"

Шарль Мишель: "Говорю откровенно: смотрите, мы хорошо справляемся с ковидом. В вопросах изменения климата мы задаем стандарты, а другие следуют за нами. Нам удалось быть едиными, занять сильную позицию по войне в Украине. Что касается Ближнего Востока, то я принимаю критику в свой адрес: тут для обретения единства потребовалось больше времени. Вначале между государствами-членами были разногласия. Но за несколько недель, месяцев мы смогли добиться значительного прогресса. Это верное направление. Когда руководство ЕС неоднозначно высказывалось, это использовалось Путиным, Кремлем для нагнетания идеи так называемого западного лицемерия. Я много работаю со странами Южной Африки, Латинской Америки и Центральной Азии. Эти страны ожидают от Европейского союза ясности, того, что мы продвигаем международное право и порядок, основанный на правилах, везде, в том числе на Ближнем Востоке".