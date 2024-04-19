Иран объявил об отражении воздушной атаки

Три взрыва прогремели в пятницу вблизи военной базы под Исфаханом. Начальник штаба иранских вооруженных сил заявил, что "несколько летающих объектов были сбиты". Израильское правительство никак не отреагировало.

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В пятницу утром иранские батареи ПВО открыли огонь по целям в районе Исфахана, где находятся ядерные и военные объекты исламской республики.

Иранское информагентство FARS сообщило, что три взрыва прогремели рядом с военной базой, где размещены истребители.

Иранский новостной канал, базирующийся в Лондоне, опубликовал видеозапись, на которой якобы запечатлён удар израильского беспилотника.

По словам Сайида Абдолрахима Мусави, начальника штаба иранских вооружённых сил, "несколько летающих объектов были сбиты". При этом он не уточнил, были ли это беспилотники, и не упомянул в своём заявлении Израиль.

На вопрос о возможной реакции Ирана на ночную атаку, Мусави, похоже, исключил такое развитие событий: "Вы уже видели реакцию Ирана".

ЦАХАЛ пока не комментировал инцидент, но высокопоставленные представители администрации США на условиях анонимности сообщили СМИ, что за атакой стоит Израиль.

Тегеран осуществил беспрецедентную воздушную атаку на еврейское государство в ночь с 13 на 14 апреля. Эта операция, получившая название "Честное обещание", стала ответом на удар по иранскому консульству в Дамаске, который режим аятолл приписал Израилю.

МАГАТЭ: ядерные объекты Ирана не пострадали

Ранее информагентство Tasnim сообщило, что ядерные объекты в районе Исфахана находятся в "полной безопасности". Это же подтвердили эксперты МАГАТЭ.

Речь идёт о трёх небольших исследовательских реакторах, построенных с помощью Китая.

Накануне высокопоставленный сотрудник Моссада Зоар Палти сообщил Sky News, что нанесение удара по ядерным объектам Ирана "входит в список вариантов", рассматриваемых Израилем для нанесения ответного удара после субботней атаки.

Коммерческие полёты в воздушном пространстве Ирана были ограничены в течение нескольких часов. Международные авиакомпании перенаправили свои рейсы.

На крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже ключевой индекс Nikkei потерял более 3% – рекордное падение за 3 года. Цены на нефть подскочили на 3 доллара за баррель, поскольку инвесторы опасаются новой эскалации на Ближнем Востоке.

Новый виток эскалации в регионе

Предполагаемая атака на Иран совершена через 5 дней после беспрецедентного нападения на территорию Израиля с помощью дронов и ракет.

NBC и CNN пишут, что Вашингтон был предупреждён об ответном ударе. "Мы его не одобрили", – заявил источник в американской администрации.

Взрывы в Иране совпали с 85-летием верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Все последние дни США, Евросоюз, страны-члены G7 и ООН призывали Израиль и Иран к "максимальной сдержанности".

Мир и регион "не могут позволить себе ещё один открытый конфликт", заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.