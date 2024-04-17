Разогнать съезд европейских ультраправых не удалось

Брюссельская полиция пыталась сорвать европейскую конференцию ультраправых. Это напомнило премьер-министру Виктору Орбану о преследовании оппозиции в социалистической Венгрии.

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Неудачная попытка сорвать проведение в Брюсселе конференции ультраправых националистов Европы вызвала критику и осуждение. Государственный совет Бельгии отменил приказ о роспуске мероприятия. Его издал мэр района Сен-Жосс-тен-Нуде Эмир Кир, который также получил упрек от премьер-министра Александра де Кроо. Выступавшие заявляли о своем праве на выражение мнения. Один из них, венгерский премьер-министр, по прибытии заявил, что людям везде в Европе угрожает потеря свободы и угнетение. Поведение бельгийской полиции напомнило Виктору Орбану о запрете митинга оппозиции с его участием в социалистической Венгрии:

Мы арендовали место в Будапеште. Буквально за несколько часов до митинга нам сказали, что, к сожалению, это место не было свободно. Мы стали искать другое. Нашли подходящее заведение, но его хозяин сказал, что если он принесет нам пива и еды, то лишится своего бизнеса. Так что тактика давления, которое вы испытали здесь, была очень распространена во второй половине 80-х годов в Венгрии.

Официальной причиной приостановки бельгийского собрания была угроза общественному порядку. Но политолог Брюссельского свободного университетаДейв Синардет считает, что это выглядело как преследование ультраправых и лишь добавило им симпатий публики:

Конечно, действия полиции можно рассматривать как то, что скорее помогает ультраправым, чем дестабилизирует их. Мы знаем, что эти силы охотно выставляют себя жертвами произвола властей. Они всегда пытаются сказать, что истеблишмент хочет помешать им высказывать своё мнение.

Этот инцидент возобновил старую дискуссию о том, можно ли допускать высказывание даже неприемлемых идей, подобных тем, что используються партиями на краях политического спектра для нападок на мигрантов, мусульман и ЛГБТ-сообщество. Эта тема широко обсуждается в Бельгии.

Снова брюссельский политолог Дэвид Синардет:

Во франкоязычной Бельгии пошли немного дальше и создали то, что мы называем «медиа-кордоном» для изоляции радикалов. Это также означает, что представителям ультраправых не разрешают выступать в классических СМИ. Это то, чего больше нет на севере страны, где говорят по-нидерландски.

В конце концов, двухдневная конференция национал-консерваторов не только состоялась, но и привлекла к себе гораздо больше внимания общественности и средств массовой информации, чем ожидалось. Согласно прогнозам, ультра добьются большого успеха на июньских выборах в Европарламент.