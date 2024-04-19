Силовая игра брюссельского истеблишмента

"О положении Союза": Самоотвод Маркуса Пипера. Съезд ультраправых состоялся. Выборы многим надоедают. Спрос на «эффектократию". Грузия между Россией и Евросоюзом.

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Программу ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Когда в январе Еврокомиссия назначила немецкого евродепутата от христианских демократов Маркуса Пипера на новую должность посланника по малому бизнесу, это вызвало возмущение.Причина: он показал себя хуже, чем другие кандидаты на тёплое место с окладом в почти 19 тыс евро в месяц.

Это кадровое решение вызвало обвинения в покровительстве, поскольку Пипер принадлежит к той же политической партии, что и председатель Еврокомиссии. Четыре члена Еврокомиссии выразили письменный протест, и Европарламент подавляющим большинством голосов попросил Урсулу фон дер Ляйен отменить назначение.

На этой неделе, в свой первый рабочий день Пипер взял самоотвод. Он подал в отставку, обвинив еврокомиссара Тьерри Бретона в бойкоте его назначения по соображениям партийной политики.

Ситуация будет выглядеть по-другому после европейских выборов, когда в обозримом будущем появится новое парламентское большинство, - зловеще предупредил Пипер.

Когда корреспондент Euronews захотел получить комментарий Еврокомиссии, её представитель был не в духе…

Джек Шиклер: Можете ли вы прокомментировать любое из обвинений Пипера?

Эрик Мамер: Нет… - мой ответ. У вас есть другой вопрос?

Иногда Брюссель может быть с журналистами суров! Именно такой опыт получили на этой неделе участники общеевропейского собрания ультраправых националистов.

Съезд ультраправых состоялся

Такие, как Виктор Орбан и "Мистер Брексит" Найджел Фарадж были приглашены в качестве ораторов, но организаторам оказалось очень трудно найти в Брюсселе помещение, готовое их принять. Когда наконец одно такое место нашлось, прибыла полиция, чтобы закрыть мероприятие, действуя по приказу местного мэра. Но затем высший суд бельгийской столицы разрешил провести встречу на следующий день.

Участники расценили весь инцидент как покушение на политические права.

Бывший член Европарламента Найджел Фарадж:

Что произошло в этом городе и на этой сцене, на глазах у глобальных средств массовой информации? Мы видим, что законные мнения людей, которые идут к победе на национальных выборах, больше не приемлемы здесь, в Брюсселе, в доме глобализма.

Между делом Пипера и попыткой разгона ультраправой конференции есть нечто общее: часть населения рассматривает и то, и другое как силовую игру, устроенную истеблишментом.

Люди указывают на возможный непотизм и ущемление свободы слова как на свидетельства того, что наша существующая демократическая система прогнила.

Выборы многим надоедают

Исследователи недавно обнаружили, что во всем мире растёт число граждан демократических стран, которым надоела демократия, особенно выборы, и которые хотят чего-то другого.

Ко мне присоединяется Кевин Касас-Замора, генеральный секретарь Международного института демократии и содействия выборам в Стокгольме.

Гробе: Ваше последнее исследование «Восприятие демократии» показало, что среди избирателей во всем мире широко распространён скептицизм по поводу того, являются ли их выборы свободными и честными. Кто виноват в этом, Дональд Трамп или Владимир Путин?

Касас-Самора: Я бы обвинил в этом популизм, поляризацию и постправду. Я думаю, что именно в этом корень проблемы. Уровень поляризации зашкаливает. Многие люди, скорее всего, перестанут доверять избирательной системе, если их "племя" не одержит победу. Так что в этом причина апатии. А если говорить о конкретных людях, то наверняка имело глобальные последствия того, что произошло в США в 2020 году, когда Трамп подорвал доверие к выборам.

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Гробе: Недоверие к выборам это одно, но есть и явное желание иметь сильного и недемократичного лидера. Что вы об этом узнали?

Спрос на «эффектократию"

Касас-Самора: Существует большой спрос на то, что я бы назвал «эффектократией». Идея том, что нам нужно эффективное правительство, независимо от того, демократично оно или нет. Из 19 стран в восьми мы видим больше положительных, чем отрицательных мнений в отношении такого рода руководства. Так что, я думаю, это серьезная проблема.

Гробе: Как демократическим правительствам следует реагировать на этот растущий скептицизм среди своего населения?

Касас-Самора: Я бы назвал решающим способом снижение уровня поляризации. Я имею в виду попытки найти общий язык со своими политическими оппонентами для заключения широких соглашений по улучшению качества государственного управления. Потому что для большинства людей восприятие демократии формируется в отношениях с местным полицейским, в отношениях с местным учителем в местной школе, в отношениях с местным судьей. Так у них появляется опыт взаимодействия с учреждениями. Именно так формируется большая часть восприятия демократии.

Грузия между Россией и Евросоюзом

Страна, которая изо всех сил пытается достичь полного демократического стандарта, - это Грузия. Она разрывается между подчас дружественным Кремлю правительством и проевропейской оппозицией.

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Вот уже несколько месяцев, несмотря на массовые протесты, в Тбилиси пытаются принять спорный «закон об иностранных агентах».

Когда этот вопрос обсуждался в парламенте на этой неделе, произошло следующее: лидер оппозиции ударил высокопоставленного члена правительства по голове. То, что последовало за этим, было настоящим хаосом, не достойным никакой демократии.

Законопроект потребует от любой организации, принимающей более 20% своего финансирования из-за пределов Грузии, зарегистрироваться как «преследующую интересы иностранной державы».

Если он станет законом, это осложнит усилия Грузии по вступлению в Европейский Союз. Но это, наверное, и является целью".