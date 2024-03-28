Успех крайне правых объясняется ростом в последние годы популизма и национализма по всему Евросоюзу. Партия Фламандский интерес выступает против иммиграции и за выход из бельгийской федерации

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В июне бельгийцы будут выбирать своих представителей в региональные, национальный и Европейский парламенты. Предвыборную гонку в федеративном королевстве возглавляет крайне правая сепаратистская партия Фламандский интерес.Согласно проведённому для Euronews опросу компании Ipsos, за неё собираются проголосовать 23,5% избирателей во Фландрии. Эта северная часть страны, где говорят по-нидерландски, более богатая и густонаселенная, чем Валлония. У партии есть чёткая цель: сделать Фландрию независимым государством.

Депутат Европарламента от Vlaams Belang Том Вандендрише:

Фландрия - это демографический, политический, финансовый и экономический локомотив Бельгии. Проблема в том, что у нас только 50% власти во всей федерации. Финансы перетекают из региона правой ориентации Фландрия в левый регион Валлония, который близок к Франции, там говорят по-французски. А нам надоело оплачивать их счета.

Успех Фламандский интереса объясняется ростом в последние годы популизма, ксенофобии и экстремизма по всему Евросоюзу. Эта партия выступает против иммиграции и за выход из федерации, как вышла из ЕС Великобритания.

Парижский политолог Франсуа Жемен:

Многие фламандцы считают, что их сдерживает Валлония, южная часть страны, и что им было бы лучше, если бы они были независимыми. Это тот же феномен, который мы видели на примере "брексита".

Стратегия Фламандского интереса заключается в том, чтобы после голосования объединить силы с консервативной партией «Новый фламандский альянс». Вместе они смогут получить большинство мест во фламандском парламенте, объявить Фландрию суверенным государством и предложить правительству Валлонии провести упорядоченный раздел бельгийский федерации. Однако жители фламандского города Мехелен, похоже, с этим не согласны:

Сандрин:

Я на самом деле чувствую себя настоящей бельгийкой. Страна у нас и так совсем маленькая, поэтому было бы жалко её делить.

Джорди:

Я думаю, это нехорошо, потому что Бельгия и так маленькая страна. Я не хочу быть ещё меньше.

Эмили:

Я думаю, что это было бы плохо. Я бы предпочла просто остаться в Бельгии, как сейчас.

Корреспондент Euronews Винченцо Дженовезе передаёт:

По замыслу Vlaams Belang, новая фламандская страна останется членом Европейского Союза и НАТО как государство-преемник Бельгии. Но партия также хочет преобразовать ЕС в организацию экономического сотрудничества суверенных стран, без какой-либо дальнейшей интеграции.