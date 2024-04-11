Выборы в Европарламент: приоритеты тех, кто голосует впервые

Какие темы беспокоят европейскую молодежь в преддверии выборов в Европарламент ?

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Им от 16 до 23 лет. Они политически активны и в июне впервые проголосуют на выборах в Европарламент.

Но какие темы вызывают у них интерес?

Сотни молодых избирателей приехали на Международный форум в Генте, чтобы обсудить вопросы, которые имеют для них наибольшее значение.

Кевин Ван Хевел, 22 года: "Изменение климата. Я считаю, что это неизбежная угроза. И если я думаю о том, что в ближайшем будущем у меня будут дети, я хочу, чтобы они жили в мире, который будет процветать и будет здоровым".

Сессия Гентского международного форума Ghent International Forum 2024

Софи Ингрид Стор, 18 лет:"Я думаю, что мы определенно должны сосредоточиться на Парижском соглашении, как и на "Зеленой сделке".

Габриэль Георгиу, 18 лет: "Одним из самых важных вопросов для меня также является изменение климата".

Селин Тайеманс, 21 год: "Для меня наиболее актуальными вопросами являются изменение климата, а также неравенство, возникающее в нашем обществе между разными людьми".

В последние десять месяцев средняя температура воздуха на планете била рекорды. Недавний опрос, проведенный Euronews совместно с компанией IPSOS в 18 странах ЕС, показал, что более половины избирателей в возрасте от 18 до 29 лет считают проблему климата приоритетной. Однако это не единственный вопрос, который имеет для них значение.

Нико Юнтунен, 18 лет: "Европа стоит на перепутье. С востока надвигается новая угроза: Россия сейчас ведет себя более агрессивно, чем когда-либо. Дошло до вторжения в соседнюю страну, Украину".

24-летняя Анастасия Жукова из Испании (слева) и 22-летняя Тетис Георгиу с Кипра - сопредседатели Гентского международного форума 2024 Ghent International Forum 2024

Институты ЕС заинтересованы в том, чтобы как можно больше молодых избирателей приняли участие в голосовании и высказали свое мнение, особенно учитывая низкую явку среди представителей этой возрастной категории. Международный форум в Генте был организован Европейским молодежным парламентом. Это организация, признанная и частично финансируемая ЕС, целью которой является повышение политической активности молодежи.

Тетис Георгиу, 24 года, сопрезидент Гентского международного форума 2024:"Для меня очень важно, чтобы молодые люди оставались активными гражданами и знали о проблемах, которые их касаются. И я думаю, что сейчас, как никогда, важно, чтобы они участвовали в политических процессах. Так что, если хотите, Европейский молодежный парламент - это для них уникальная сеть, где они могут получить реальное представление о важных темах".