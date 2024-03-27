Маргаритис Схинас: "Инфлюэнсеры должны мотивировать молодых голосовать"

Маргаритис Схинас, вице-президент Еврокомиссии, в канун выборов дал интервью нашему каналу. Он рассказал, почему не боится победы крайне правых, чего ждет от инфлюэнсеров и почему европейцам завидует весь мир.

Euronews: "Вице-президент, большое спасибо, что вы здесь. Давайте начнем с одного из самых острых вопросов, касающихся политики ЕС - миграции. Когда вы стали комиссаром в 2019 году, эта тема уже была достаточно важной и масштабной. С тех пор кризис перешел на другой уровень - с новыми конфликтами и полномасштабным вторжением в Украину. Как вы оцениваете текущую миграционную политику ЕС, учитывая недавние соглашения, подписанные с Египтом и Тунисом? На ваш взгляд, мы еще увидим подобные соглашения?"

В нынешнем политическом цикле, связанном с миграцией, нам приходится работать одновременно и пожарными, и архитекторами. Маргаритис Схинас..

Маргаритис Схинас: "В нынешнем политическом цикле, связанном с миграцией, нам приходится работать одновременно и пожарными, и архитекторами. Пожарными, чтобы справиться с многочисленными кризисами - как на нашей внешней границе, так и внутри союза, переходя от кризиса к кризису, от инцидента к инциденту, от корабля к кораблю. И, осмелюсь сказать, в большинстве случаев мы успешно справлялись с чрезвычайными ситуациями. Кроме того, впервые после десятилетий неудач нам удалось выработать крупное европейское соглашение, касающееся нового пакте ЕС по миграции и убежищу.

С 20 декабря прошлого года у Европы наконец-то появилась всеобъемлющая, целостная миграционная политика. Она берет старт на наших границах, точнее даже, в странах происхождения и транзита, подразумевает более федерализованный контроль нашей внешней границы, и, наконец, солидарность.

Что касается внешнего измерения миграционной политики: мы потратили немало времени и усилий, и многие мои коллеги (включая президента Европейского Совета, Шарль Мишель был очень полезен!) пытались установить партнерские отношения с 25 странами происхождения беженцев и странами транзита, которые важны для нас. Мы никогда не сможем справиться с внутренними проблемами, если не справимся с проблемами внешними. И я думаю, что теперь, после исторического соглашения с Египтом, которое следует за нашим более ранним соглашением с Турцией, после договора с Тунисом мы получили, наконец, систему договоренностей с основными миграционными партнерами, которые, несомненно, помогут нам улучшить управление потоками приезжих на основе сотрудничества".

Euronews: "Поговорим подробнее о выборах. Миграция, конечно, всегда была одним из самых противоречивых вопросов для национальной и европейской политики. В последние годы мы видим, что в Европе происходит смена правительств. Вас беспокоит возможный сдвиг из центра вправо в результате выборов в ЕС в июне?"

Маргаритис Схинас: "Прежде всего, я думаю, что мы должны сообща гордиться ЕС, потому что мы - союз демократий. Выборы - для нас благо.

Нам завидуют, нами восхищаются в мире, ведь у нас есть выборы, свободные и открытые. Маргаритис Схинас.

Нам завидуют, нами восхищаются в мире именно поэтому. Ведь у нас есть выборы, свободные и открытые. Европейские выборы - это второй по масштабу избирательный процесс на планете после выборов в Индии. Так что нет, я не особенно обеспокоен.

Я думаю, что главное, чтобы европейцы пришли на голосование и либо похвалили, либо раскритиковали то, что в ЕС работает хорошо, и то, что не работает. Не стоит делать поспешные выводы о том, что это будет триумф крайностей, крайне правых, которые парализуют все вокруг.

Да, 24% голландцев проголосовали за Герта Вилдерса, но 76% его не поддержали. И он не станет премьер-министром Нидерландов. А если посмотреть на Польшу, то там победили не правые популисты, а Дональд Туск и его умеренные союзники. Маргаритис Схинас.

Да, 24% голландцев проголосовали за Герта Вилдерса, но 76% его не поддержали. И он не станет премьер-министром Нидерландов. А если посмотреть на Польшу, то там победили не правые популисты, а Дональд Туск и его умеренные союзники. В Италии я воспринимаю Джорджу Мелони не как катализатор для сторонников Путина, а как препятствие для ультраправых и путинских друзей. Так что давайте немного подождем, не будем делать поспешных выводов. У нас впереди - еще два месяца. Посмотрим, что произойдет".

Euronews: "Может ли ваша политическая группа вступить в союз с крайне правыми? И где проходит красная линия, которую вы не должны пересекать, когда речь идет о возможных альянсах?"

Маргаритис Схинас: "Я здесь в качестве вице-президента Европейской комиссии, я не претендую на место Манфреда Вебера. Предложу вам свой личный взгляд на то, как развиваются события. Думаю, что Европейская народная партия окажется в центре широкой коалиции умеренных проевропейских сил. Как это всегда и было.

Пока что я не вижу, чтобы ЕНП Кириакоса Мицотакиса, например, присоединилась к каким-либо крайне правым союзникам. Этого и не произойдет. Кириакос и Жан-Клод Юнкер - люди, желавшие, чтобы Орбан вышел из ЕНП, напомню вам. Так что у я вижу ЕНП в центре новой сетки политических альянсов в Европарламенте.

Я вижу, что по некоторым вопросам мы можем работать, как это было в случае с миграционным пактом, и с большой частью партии консерваторов. Джорджа Мелони и итальянские евродепутаты из Fratelli d'Italia поддержали наш пакт в подавляющем большинстве случаев вместе с либералами, правыми и социалистами. Так я оцениваю нынешний центр тяжести в новом парламенте".

Euronews: "Считаете ли вы, что нужно делать больше для мотивации молодых европейцев, стимулируя их прийти на избирательные участки и проголосовать? Особенно в отношении тех, для кого эти июньские выборы станут первыми?"

У нас было так много вдохновляющих проевропейских фигур, которыми восхищались в Великобритании, но лагерь "за" не смог их мобилизовать. И это была ошибка, за которую мы все дорого заплатили. Давайте не будем повторять ее на европейских выборах. Маргаритис Схинас.

Маргаритис Схинас: "Конечно. Вспомните, что произошло во время референдума по "брекситу". У нас было так много вдохновляющих проевропейских фигур, которыми восхищались в Великобритании, но лагерь "за" не смог их мобилизовать. И это была ошибка, за которую мы все дорого заплатили. Давайте не будем повторять ее на европейских выборах.

У нас так много лидеров в спорте, культуре, искусстве, философии и творческих отраслях. Мы - предмет зависти всего мира, когда речь заходит о футболе. Во всех областях мы добиваемся лучшего. Большинство этих лидеров - преданные европейцы, они работают за границей, строят там свою репутацию. Что плохого в том, чтобы эти люди пообщались с молодыми, объяснили им, что нужно идти голосовать? Я думаю, это и правительствам надо взять на вооружение. Я лично делаю это из Брюсселя. Но не считаю, что комиссары - именно те люди, которые должны говорить с молодежью, призывать их идти голосовать. Скорее всего, это вызовет обратный эффект. Но я пользуюсь возможностью запуска нового формата Euronews, чтобы обратиться с призывом к тем, кто подает пример, кому подражают. Именно такие люди нам нужны!"