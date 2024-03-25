EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Приоритеты избирателей Евросоюза

Зал заседаний Европарламента
Зал заседаний Европарламента Авторское право Euronews
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Опросы IPSOS/EURONEWS показывают, что избирателей ЕС беспокоит прежде всего инфляция, сокращение социального неравенства и сохранение социальных прав, а также обеспечение экономического роста.

РЕКЛАМА

Экономическая нестабильность, высокие цены, сокращение социальной защиты - основные проблемы, которые хотят разрешить граждане стран Евросоюза.

Спрос на большую социальную ориентированность растет по всему ЕС, с акцентом на Южную Европу. Об этом свидетельствуют данные полученные в результате IPSOS, первого эксклюзивного опроса такого рода, проводимого Euronews в 18 европейских странах.

По данным опроса,  больше всего обеспокоены ростом стоимости жизни португальцы. Однако в среднем и 68% европейцев хотят, чтобы ЕС принял во внимание проблему роста цен, и лишь для 7% потенциальных избирателей инфляция вообще не является приоритетом. А меньше всего беспокоит подорожание стоимости жизни финнов.

Тем не менее признаки кризиса налицо: в целом у граждан ЕС возникает ощущение всеобщего обнищания. 64% из них хотят, чтобы ЕС сохранил социальные права и требуют сокращения социального неравенства. Тут португальцы опять впереди , а вот поляков это меньше заботит. Против выступают лишь 8%.

Третий главный приоритет избирателей – экономический рост. 62% респондентов требуют от евродепутатов эффективных мер по стимулированию экономического роста. А борьба с безработицей идет сразу за борьбой с нелегальной иммиграцией. Наименее склонны к любой форме вмешательства ЕС для стимулирования экономики в Нидерландах. 

Социальные вопросы - приоритет не только для левых и левоцентристских избирателей. Умеренные консерваторы, центристы, либералы и правые избиратели, похоже, также требуют большего социального и экономического законодательного вмешательства ЕС, чем на предыдущих выборах.

Довольно значительное большинство право-консервативных и крайне правых избирателей требуют принятия мер против инфляции. Но когда дело доходит до неравенства и социальной защиты, левые и левоцентристские избиратели явно более требовательны.

Большинство избирателей Большой коалиции, в которую входят Европейская народная партия, социал-демократы и группа Renew требуют от законодателей ЕС большей напористости, когда дело доходит до принятия мер, стимулирующих экономический рост.

Социальные и экономические вопросы вызывают реальную озабоченность трансполитических партий. Лидеры ЕС , которых изберут на следующие пять лет, должны найти решения для удовлетворения требований европейцев. А это может потребовать увеличения государственных расходов, а значит и пересмотра правил и политики ЕС прошлых лет, введённых для улучшения бюджетной и финансовой дисциплины.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Европейские консерваторы огласили манифест о традиционных ценностях

Эксклюзивный опрос Euronews: ультраправых и ультраконсерваторов ждёт успех на евровыборах

Европарламент: "Помощь Украине — лучший ответ Кремлю"

Европарламент опрос Инфляция Выборы в Европейский парламент 2024