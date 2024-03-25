Приоритеты избирателей Евросоюза

Опросы IPSOS/EURONEWS показывают, что избирателей ЕС беспокоит прежде всего инфляция, сокращение социального неравенства и сохранение социальных прав, а также обеспечение экономического роста.

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Экономическая нестабильность, высокие цены, сокращение социальной защиты - основные проблемы, которые хотят разрешить граждане стран Евросоюза.

Спрос на большую социальную ориентированность растет по всему ЕС, с акцентом на Южную Европу. Об этом свидетельствуют данные полученные в результате IPSOS, первого эксклюзивного опроса такого рода, проводимого Euronews в 18 европейских странах.

По данным опроса, больше всего обеспокоены ростом стоимости жизни португальцы. Однако в среднем и 68% европейцев хотят, чтобы ЕС принял во внимание проблему роста цен, и лишь для 7% потенциальных избирателей инфляция вообще не является приоритетом. А меньше всего беспокоит подорожание стоимости жизни финнов.

Тем не менее признаки кризиса налицо: в целом у граждан ЕС возникает ощущение всеобщего обнищания. 64% из них хотят, чтобы ЕС сохранил социальные права и требуют сокращения социального неравенства. Тут португальцы опять впереди , а вот поляков это меньше заботит. Против выступают лишь 8%.

Третий главный приоритет избирателей – экономический рост. 62% респондентов требуют от евродепутатов эффективных мер по стимулированию экономического роста. А борьба с безработицей идет сразу за борьбой с нелегальной иммиграцией. Наименее склонны к любой форме вмешательства ЕС для стимулирования экономики в Нидерландах.

Социальные вопросы - приоритет не только для левых и левоцентристских избирателей. Умеренные консерваторы, центристы, либералы и правые избиратели, похоже, также требуют большего социального и экономического законодательного вмешательства ЕС, чем на предыдущих выборах.

Довольно значительное большинство право-консервативных и крайне правых избирателей требуют принятия мер против инфляции. Но когда дело доходит до неравенства и социальной защиты, левые и левоцентристские избиратели явно более требовательны.

Большинство избирателей Большой коалиции, в которую входят Европейская народная партия, социал-демократы и группа Renew требуют от законодателей ЕС большей напористости, когда дело доходит до принятия мер, стимулирующих экономический рост.

Социальные и экономические вопросы вызывают реальную озабоченность трансполитических партий. Лидеры ЕС , которых изберут на следующие пять лет, должны найти решения для удовлетворения требований европейцев. А это может потребовать увеличения государственных расходов, а значит и пересмотра правил и политики ЕС прошлых лет, введённых для улучшения бюджетной и финансовой дисциплины.