Доклад Евростата: под угрозой бедности - 22% населения

От роста цен на жильё, высокой инфляции и социальной изоляции больше всего страдают в ЕС матери-одиночки

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На улицах Брюсселя бросаются в глаза люди бездомные и неимущие. В Европе говорят, что у бедности много лиц, но наиболее заметный отпечаток она оставляет на лице женщины, такой как, например, 54-летняя бельгийка Женевьева Бер. Когда она была подростком, магазин её родителей разорился. Как мать-одиночка она вырастила пятерых детей, но никогда не обладала высоким социальным статусом и не испытывала материального благополучия.

Женевьева сокрушается о том, что бедность повлияла на её жизнь и лишила её семью надежд на лучшее будущее:

У меня был очень плохой опыт в школе, потому что там много подвергали дискриминации детей из неблагополучных семей. Почти все родители пользовались очень плохой репутацией. Такое отношение оставляет неизгладимый след на оставшуюся жизнь. Отсутствие денег и уважения окружающих закрепляются в человеке и иногда мешают ему развиваться. Когда его преследуют неудачи, он часто считает себя виновным, хотя дело в другом. И это с самого начала наносит огромный вред детям.

По данным Евростата, в 2022 году 22% населения ЕC находились под угрозой бедности или социальной изоляции. В Румынии этот показатель составляет 34,4%.

За последние несколько лет ситуация принципиально не меняется. Но в годовом докладе Европейской сети по борьбе с бедностью отмечается, что больше всего страдают от этого женщины из-за низкой заработной платы и необходимости ухода за иждивенцами. Это также вынуждает женщин соглашаться на временное трудоустройство или неполный рабочий день.

Председатель Сети Карлос Сосиас, говорит, что меры по устранению гендерного неравенства должны выходить за рамки нынешней политики защиты бедных:

Важным элементом является чрезмерное налогообложение неполных семей, которых у нас более 80%. Это в основном матери-одиночки. Вот на что властям следует обратить внимание. Справедливая фискальная политика и помощь нуждающимся родителям должны быть основой современного европейского общества. Налоговая политика также должна предусматривать поддержку семей, находящихся в наиболее уязвимом положении.

Доклад Европейской сети по борьбе с бедностью также отмечает, что рост цен на жилье и высокая инфляция сильнее всего ударили по уязвимым группам населения, включая молодежь и людей с низким уровнем образования.