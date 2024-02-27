Самая бедная молодёжь в Евросоюзе

У 25,4% румын от 15 до 29 лет - самый высокий в ЕС уровень лишений. Это связано с отсутствием социальной политики и рабочих мест

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Последние экономические данные показывают, что в Румынии самый высокий в Европейском Союзе уровень серьезных материальных и социальных лишений среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Этот показатель составляет 25,4%, что более чем в три раза превышает средний по ЕС.

Специалисты говорят, что это связано с отсутствием социальной политики и оплачиваемых рабочих мест. Болгария с 18,6% занимает второе место, а Греция с 14,9% - третье.

С другой стороны, в 12 европейских государствах, таких как Словения, Австрия, Люксембург, Хорватия и Польша, эта доля составляла менее 3%