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Самая бедная молодёжь в Евросоюзе

Румынская молодёжь - самая бедная в Евросоюзе
Румынская молодёжь - самая бедная в Евросоюзе Авторское право Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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У 25,4% румын от 15 до 29 лет - самый высокий в ЕС уровень лишений. Это связано с отсутствием социальной политики и рабочих мест

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Последние экономические данные показывают, что в Румынии самый высокий в Европейском Союзе уровень серьезных материальных и социальных лишений среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Этот показатель составляет 25,4%, что более чем в три раза превышает средний по ЕС. 

Специалисты говорят, что это связано с отсутствием социальной политики и оплачиваемых рабочих мест. Болгария с 18,6% занимает второе место, а Греция с 14,9% - третье.

С другой стороны, в 12 европейских государствах, таких как Словения, Австрия, Люксембург, Хорватия и Польша, эта доля составляла менее 3%

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