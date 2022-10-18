English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Бельгия

Бельгийцы протестуют против бедности

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
Акция протеста в Намюре
Акция протеста в Намюре   -   Авторское право  Кадр из репортажа RTBF

В городах Бельгии в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты прошли массовые манифестации против бедности. В Намюре участники демонстрации требовали права на доступное жилье, осудили ультралиберальную политику правительства и исключение интеграционных пособий для тысяч безработных в Валлонии. По мнению организаторов манифестации, бедность затрагивает все новые группы населения в условиях накладывающихся друг на друга кризисов.