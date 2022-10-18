Бельгийцы протестуют против бедности

В городах Бельгии в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты прошли массовые манифестации против бедности. В Намюре участники демонстрации требовали права на доступное жилье, осудили ультралиберальную политику правительства и исключение интеграционных пособий для тысяч безработных в Валлонии. По мнению организаторов манифестации, бедность затрагивает все новые группы населения в условиях накладывающихся друг на друга кризисов.