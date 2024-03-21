В четверг на встрече 27 глав государств и правительств Евросоюза будет обсуждаться вызывающая много споров перспектива выпуска облигаций для финансирования усилий по наращиванию обороноспособности ЕС

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Это рассматривается как первая попытка проверить аппетит стран-членов к совместному принятию долговых обязательств для поддержки военно-промышленного комплекса блока, когда на его восточном фланге бушует война.

Несмотря на разногласия, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас ранее поддержали эту идею. На февральском саммите Каллас предложила, чтобы общая сумма облигаций составила 100 млрд евро.

Однако Брюсселю будет трудно снять табу на выпуск общих долговых бумаг, поскольку "бережливые" столицы относятся к этому шагу весьма скептически.

Высокопоставленный дипломат из одной северной страны, выступая на условиях анонимности, сказал, что они не решаются рассматривать вопрос об оборонных облигациях, поскольку выступают за рыночный подход и привлечение частных инвестиций.

Однако другой чиновник заявил, что необходимо начать дебаты на эту тему. По его словам, поскольку Россия интенсивно проводит милитаризацию своей экономики, Евросоюз должен серьёзно подумать о собственной готовности к конфликтам.

В своем обращении к главам государств и правительств председатель Европейского совета призывает к "радикальным и конкретным шагам", чтобы поставить экономику ЕС "на военные рельсы". Ранее Шарль Мишель высказывался за выпуск европейских оборонных облигаций с целью упорядочить военные расходы блока.

Это часть усилий по поиску более инновационных и творческих способов пополнения арсеналов ЕС, которые истощились после того, как полномасштабное вторжение России в Украину заставило страны-члены ЕС направить оружие и военную технику на помощь Киеву.

Саммит последует за целым рядом прорывов в поддержке Украины со стороны ЕС на этой неделе. Они включают соглашение о Европейском фонде мира для неё в размере 5 млрд евро и предложение Европейской комиссии об использовании прибыли от российских активов, замороженных в странах ЕС, для вооружения Украины.

В среду исполнительная власть ЕС также объявила о том, что поручила бывшему премьер-министру Финляндии Саули Ниинистё подготовить доклад о готовности блока к гражданской обороне в обстановке продолжающихся боевых действий у его рубежей.

Предложение по облигациям трудно "продать"

Так называемая "бережливая пятерка" - Австрия, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция - в прошлом решительно выступали против выпуска государственных долговых обязательств ЕС во время экономического кризиса, опасаясь, что за это придётся расплачиваться более богатым странам, таким как они сами.

Пандемия COVID-19 впервые заставила ЕС нарушить свое табу на общие долговые обязательства: Еврокомиссия согласилась финансировать эпохальный план восстановления после пандемии на сумму 800 млрд евро, известный как Next Generation EU, путем выпуска облигаций ЕС на рынке капитала.

Несмотря на то, что план был назван успешным и прорывным с точки зрения финансовой солидарности ЕС, рост стоимости заимствований привел к тому, что он обошелся блоку дороже, чем ожидалось. Это может ослабить перспективы его поддержки в других будущих кризисах.

Ещё один высокопоставленный дипломат сказал, что предложение Мишеля по облигациям "вряд ли будет реализовано", поскольку многие страны-члены не заинтересованы в накоплении совместного долга.

Альтернативный способ увеличить расходы на оборону предложили 14 государств-членов. Они призывают изменить мандат Европейского инвестиционного банка, чтобы он мог финансировать капиталовложения в военное оборудование и инфраструктуру.

"Нам необходимо изучить различные возможности, которые позволили бы ЕИБ инвестировать в деятельность, связанную с обороной, помимо существующих проектов двойного назначения, - говорится в письме, направленном банку странами, в числе которых Франция и Германия. - Это означало бы обсуждение и переоценку существующих определений проектов двойного назначения и списка исключенных видов деятельности, а также пересмотр политики кредитования оборонной промышленности и других ограничительных элементов".

Ещё одной обсуждаемой инициативой станет план Чешской Республики по поставке дополнительно десятков тысяч артиллерийских снарядов Вооруженным силам Украины. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что его страна закупила 300 тыс снарядов, которые будут отправлены на фронт, причем первые поставки запланированы до июня.

По мнению дипломатических источников, под этой инициативой могут подписаться до 20 стран ЕС, готовые покупать неиспользованные боеприпасы. Дания, Бельгия, Германия, Нидерланды и Швеция уже подтвердили свое в этом участие.

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В ходе двухдневной встречи в верхах, которая начнётся в четверг, будет принято решение, одобрить ли рекомендацию Еврокомиссии об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, и утвердить рамки, в которых должны проходить переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией.

По мнению источников, никто, скорее всего, не будет блокировать такие переговоры с Боснией и Герцеговиной, хотя в прошлом заявка этой страны уже сталкивалась с противодействием.

Лидеры также попытаются оставить в стороне свои разногласия по поводу кризиса в Газе и призвать к "немедленной гуманитарной паузе, ведущей к устойчивому прекращению огня" в осаждённом секторе.