Украина в ожидании новых российских обстрелов

В Украину прибыли либеральные евродепутаты, которые включили обязательство помогать ей в свой предвыборный манифест. Корреспондент Euronews передаёт, что Киеву нужны средства ПВО, ракеты и боеприпасы

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Украина готовится к возобновлению российских налетов и наземных атак после нападения в прошлую пятницу на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Ответственность за него взяло запрещённое в РФ и многих странах мира "Исламское государство", но Кремль пытается связать этот теракт с Украиной. Президент Владимир Путин признал, что его совершили радикальные исламисты, но осудил тех, кто, по его словам, "воюет с нами руками киевского режима".

Военные источники сообщили, что за последнюю неделю Россия выпустила по Украине десятки баллистических ракет и нанесла удары по гражданской инфраструктуре в Киеве.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир сказал корреспонденту Euronews, что отвечать на это трудно в связи с нахваткой боеприпасов:

Самую большую угрозу безопасности представляет растущая брешь в нашей артиллерийской огневой мощи. Нас поддерживают, мы чувствуем поддержку, но понимаем, что есть технические проблемы с пополнением арсеналов. Мы чувствуем вашу солидарность и очень ценим её.

На днях в результате российского обстрела в центре украинской столицы был полностью разрушен колледж. В нём когда-то учился Сергей Поярков, ставший теперь писателем:

Я никогда не мог себе представить, что увижу свой колледж в таком плохом состоянии. Если зайти внутрь, то видно, что стёкла вылетели во двор. Взрывная волна выбила в здании все окна. Это невероятно. Мы отчаянно нуждаемся в помощи наших союзников.

Между тем, в Украину прибыли либеральные депутаты Европарламента, которые включили обязательство помогать Украине в свой предвыборный манифест. Делегацию возглавляет лидер фракции "Обновляя Европу" француженка Валери Айер:

Нам важно получить впечатления непосредственно на месте события, чтобы лучше понять политическую и военную ситуацию. Вернувшись к своим избирателям во Франции, Румынии, Польше, мы сможем лучше объяснить, что происходит в Украине. Через несколько месяцев у нас будут европейские выборы. Мы должны объяснить гражданам Европы, что эта война в Украине оказывает и на нас огромное влияние, что безопасность украинского народа – это и наша безопасность. Наши судьбы переплетены.

Корреспондент Euronews Шона Мюррей передаёт из Киева:

Учитывая, что ожидаются новые нападения, украинское правительство и президент Зеленский призывают усилить противовоздушную оборону и увеличить количество ракет, способных отразить любую российскую атаку.