Война в Украине: специальный трибунал для Путина и ночные удары по Харькову

By Euronews

Нидерланды могут принять у себя еще один международный трибунал для ведущих российских политиков и военных

РЕКЛАМА

Специальный трибунал для президента России Владимира Путина, а также других высокопоставленных российских политиков/военных может быть создан уже к концу года: об этом корреспонденту DW сообщил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, "рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы". Кроме того, будет создан специальный механизм передачи дел из украинских судов в этот новый трибунал. Нидерланды выразили готовность разместить у себя трибунал в дополнение к уже функционирующему Международному центру по преследованию преступлений агрессии против Украины (МЦПА).

Гражданская инфраструктура Украины минувшей ночью снова стала объектом российских ударов. По меньшей мере шесть человек погибли в Харькове. Ночью город был обстрелян дважды, в том числе – ракетами из ЗРК С-300. При атаке пострадали "исключительно гражданские объекты", сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Ранее в пятницу несколько ракет попали в жилые кварталы города Запорожье на юго-востоке страны. По меньшей мере четыре человека погибли, 20 получили ранения, в том числе дети и журналисты, прибывшие на место трагедии. Предполагается, что российские войска вновь применили тактику "повторных ударов", когда очередная ракета попадает в место предыдущего удара в тот момент, когда спасатели уже прибыли и начали работу.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал союзников увеличить количество систем противовоздушной обороны. В пятницу во время визита в Черниговскую область он осмотрел наземные оборонительные сооружения. На фоне ожиданий нового массового наступления России Украина возводит укрепленные линии вдоль границы с Россией.