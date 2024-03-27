ЕС: война на пороге Европы и российская угроза открывают двери для возвращения призыва

Европа и США до сих пор поддерживали Украину оружием и деньгами. ЕС ускорил выработку создания общей оборонной стратегии, но некоторые страны восстали против идеи отправки солдат, чтобы избежать войны с Россией. Но если Путин нападет, будем ли мы готовы? Может, задуматься о призыве?

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Этот вопрос давно муссируется в европейских кругах, и, конечно, в последний месяц, после того какпрезидент Франции Макронне исключил возможности отправки солдат в Украину.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Олаф Шольц, среди прочих, решительно отвергли эту идею - однако все сошлись на необходимости создать Фонд помощи Украине и запустить первую Европейскую стратегию оборонной промышленности, направленную на возрождение военной мощи континента после многих лет дезинвестиций.

Киев требует от ЕС и США больше оружия, ракет, патронов и денег, чтобы противостоять вторжению России. Некоторые, например Папа Франциск, уже называют происходящее Третьей мировой войной.

Но если бы президент России Путин действительно последовал своим угрозам конфликта с НАТО на фоне пробуксовывающей поддержки американцев: хватит ли у 27 стран ЕС военной мощи?

Сравнение армий: ЕС и НАТО против России

По данным Всемирного банка, в 1989 году на европейском континенте насчитывалось почти 3,4 миллиона солдат. В связи с окончанием холодной войны их число сократилось до менее чем 2 миллионов в 2020 году.

НАТО, в которую также входят вооруженные силы США, решила увеличить свои силы быстрого реагирования до 300 000 солдат в 2022 году. Из них 100 000 уже "под ружьём" в Польше, если верить сделанным несколько дней назад заявлениям заместителя командующего польскими вооруженными силами Кароя Дымановского.

Российская Федерация может рассчитывать в 2024 году, по данным Statista, на: 1,3 миллиона солдат, 2 миллиона резервистов и не менее 250 тысяч военизированных формирований, хотя как общая численность, так и потери, понесенные на Украине, могут быть недооценены.

В каких странах Европы существует обязательная военная служба

Общая воинская повинность (для мужчин) сейчас действует в Эстонии, Латвии и Литве: первая никогда ее не отменяла, тогда как две другие прибалтийские республики вновь ввели ее, представив, что станут одними из самых первых целей возможного российского наступления в Европе.

В Финляндии военная служба для мужчин длится 6-12 месяцев, в Норвегии призыв на военную службу открыт для мужчин и женщин с 19 лет, и ежегодно на службу отбираюься около 8-10 тысяч человек.

Швеция, в отличие от упомянутых стран, с РФ не граничащая, с 2017 года снова призывает всех мужчин, достигших совершеннолетия, к прохождению подготовки для зачисления в военный резерв, а Дания только что предложила сделать военную службу обязательной и для женщин.

Граждане вряд ли пойдут под ружье в Австрии, Греции и нейтральной Швейцарии, и опять же, следует помнить о возможности отказа от военной службы по соображениям совести и об альтернативной воинской службе.

Кто в ЕС думает о восстановлении призыва перед исходящей от России угрозой

В Чехии было предложено вновь ввести военную службу или другие формы призыва.

Франция отменила воинскую повинность в 1997 году, но Макрон несколько лет назад хотел создать Национальную универсальную службу. Это двухнедельная подготовка для подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые затем могут выбрать полномасштабную военную подготовку.

В остальных странах ЕС нет и в настоящее время не предвидится такой формы всеобщей мобилизации. При этом, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (Sipri), военные расходы государств Центральной и Западной Европы после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году выросли на 13 процентов и составили 345 миллиардов долларов.

По данным Sipri,больше всего средств вложили: Финляндия (+36 процентов), Литва (+27 процентов), Швеция (+12 процентов) и Польша (+11 процентов).

Готовы ли Берлин и Рим к возможной войне между НАТО и Россией?

Германия поставила под сомнение свою готовность, устами министра обороны Писториуса, который недавно оценил численнось ВС - 184 000 профессиональных солдат в армии - как недостаточную. В стране обсуждается смешанная модель с добровольным и обязательным призывом.

В Италии этим вопросом также задался начальник штаба обороны Джузеппе Каво Драгоне, который во вторник на слушаниях в парламенте назвал вооруженные силы страны (160 000 мужчин и женщин) "недоразвитыми" и заявил, что для того, чтобы оставаться "на грани выживания", потребуется еще 10 000 солдат.

Со своей стороны министр обороны Италии Гвидо Крочетто заявил в среду, что "не было никаких разговоров об обязательном призыве в армию", который был отменен в 2005 году. "Мы должны думать о количестве подготовленных профессионалов", - заключил он, - "нам не нужны граждане, которые приходят на год по призыву".