By Магдалена Ходовник

О создании в Польше антиевропейской партии объявил Роберт Бакевич. Он известен тем, что возглавил прошедший в Варшаве Марш независимости от ЕС

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Основная идея новой партии – выход Польши из Евросоюза. Кроме того она выступает за введение обязательной воинской повинности, патриотическое воспитание, облегчение доступа к оружию, отмену зелёных мер и ужесточение в ЕС миграционной политики.

Лидер партии «Независимость» Роберт Бакевич:

Евросоюз сегодня – это бремя, это нечто-то устаревшее, это что-то очень бесперспективное, это то, что обременяет нашу экономику. Это означает для нас потери в бизнесе, финансовой и материальной сфере, а в культурной сфере это полное разрушение всего, на чем основывалось объединение Европы. Союзные договоров ведут к тому, что Польша как государственный субъект не будет существовать.

Поддержка Евросоюза в Польше действительно слабеет. Сообщается, что около 20% поляков выступают за выход из ЕС. Эксперты видят в этом результат споров об экспорте украинского зерна, а также наследие предыдущего, ультраконсервативного правительства во главе с партией "Закон и Справедливость".

Аналитик Альянса за Европу Майя Мазуркевич:

Было мало должной позитивной коммуникации о Европейском Союзе. В течение 8 лет в Польше всё громче звучали антиевропейские нарративы. Правительство использовало их для оправдания своих неудач. В информационное пространство все больше проникал «полексит» (по образцу "брексита"). Вот почему популярность Евросоюза упала.

С другой стороны, в прошлом году польский народ избрал открыто проевропейское правительство бывшего Дональда Туска. А после голосования поддержка главы Совета ЕС возросла.

Магдалена Собковяк-Чарнецка из канцелярии премьер-министра Польши:

Философия правительства премьер-министра Туска заключается в том, чтобы чётко определить свои планы и позиции внутри Евросоюза, но также иметь возможность создавать альянсы вокруг свой политики. Тот, кто сегодня подумывает о сценарии выхода из ЕС, должен ответить на вопрос: где бы мы были, например, перед лицом войны в Украине, перед лицом российской агрессии в неё, если бы мы, как Польша, не были частью Европейского союза и НАТО сегодня?

Корреспондент Euronews Магдалена Ходовник передаёт из Варшавы:

Предстоящие местные выборы 7 апреля уже покажут, по какому пути хотят пойти поляки – они евроскептики или евроэнтузиасты.