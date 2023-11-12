Польша отпраздновала 105 лет со дня восстановления независимости

By Euronews

Польша возродилась как самостоятельное государство 11 ноября 1918 года.

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В эти выходные в Польше отмечают 105 лет со дня восстановления независимости. 11 ноября 1918 года, после окончания Первой мировой войны и распада Российской империи, страна возродилась как самостоятельное государство после 123 лет иностранного господства.

В честь этой даты на площади маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве прошла традиционная официальная церемония, на которой президент Польши Анджей Дуда заявил: "Польша существует уже более тысячи лет. Даже если не на карте, то всё время в сердцах".

В то же время в Варшаве прошел и традиционный марш ультраправых партий, в котором приняли участие 40 тысяч (по данным полиции) или 90 тысяч (по оценке организаторов) человек. Несмотря на недавнюю победу проевропейских партий на выборах, ультраправые намерены продолжать антиевропейскую кампанию и призывать своих сторонников быть готовыми к выходу из ЕС.