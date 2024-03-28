Польского генерала отстранили от командования Еврокорпусом из-за расследования контрразведки

Командующего объединением вооружённых сил стран ЕС сняли с должности на основании доклада контрразведки. Высокопоставленный военный отвечал за подготовку украинских солдат.

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Польский генерал Ярослав Громадзинский, командовавший Еврокорпусом, силами быстрого реагирования ЕС, был отстранён от должности. Его немедленно вызвали из Страсбурга обратно в страну.

Как пояснили в польском Минобороны, решение было принято в связи с получением "новой информации" об офицере, добавив, что Служба контрразведки начала расследование "относительно допуска к государственной тайне".

И хотя в официальном заявлении ничего не говорится о предполагаемых связях генерала с той или иной иностранной державой, ряд обозревателей с большой аудиторией в социальных сетях обвинили Громадзинского в "работе на Москву". Подтверждений этому нет.

Сам военный написал на платформе X, что ему "не в чем себя упрекнуть": "На протяжении 34 лет профессиональной военной службы я всегда ставил на первое место службу, благо Родины, часто в ущерб своей семье".

Отвечал за обучение украинских солдат

Громадзинский принял командование Еврокорпусом в июне 2023 года. Ранее он был советником при начальнике Генштаба Войска Польского.

В последние месяцы он входил в состав международной группы по оказанию помощи Украине, базирующейся в немецком Висбадене. Вместе с американскими военными он отвечал за обучение украинских солдат.

Громадзинскому быстро нашли замену. По сообщению Минобороны Польши, тактическое объединение возглавит генерал Петр Блажеуш из Генштаба Войска Польского.

Параллельно с новостью об увольнении Громадзинского польские СМИ со ссылкой на спецслужбы написали о проведении обысков в Варшаве и других городах в рамках расследования деятельности "российской шпионской сети".

Шпионаж якобы был направлен против стран и институтов Европейского союза.