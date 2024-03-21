Выразив почтение авторитарному руководителю России, премьер-министр Венгрии нанёс новый удар по политическому единству Европейского союза

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Ранее на этой неделе Брюссель осудил состоявшиеся 15-17 марта президентские выборы в России за то, что они прошли в "постоянно сужающемся политическом пространстве" на фоне "тревожного роста нарушений гражданских и политических прав". Евросоюз обвинил российские власти в том, что при этом они "задушили голоса оппозиции и ограничили доступ к достоверной информации".

Блок также осудил кремлевское начальство за организацию "выборов" на оккупированных территориях на Востоке Украины, что было названо явным нарушением международного права.

"Шокирующая смерть оппозиционного политика Алексея Навального в преддверии выборов - ещё один признак ускоряющихся и систематических репрессий", - заявил ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Но в своём новом проявлении пренебрежения к коллегам по Евросоюзу венгерский премьер-министр лично поздравил Владимира Путина с тем, что он легко набрал 87% всех голосов. Аналитики назвали это самопровозглашением авторитарного лидера, а не победой на демократических выборах.

Тем самым Будапешт выразил желание поддерживать тесные отношения с Москвой, несмотря на ряд санкций, которые западные союзники наложили на Россию с целью подорвать её способность вести войну в Украине.

Виктор Орбан "поздравил Владимира Путина с переизбранием, отметив, что сотрудничество между Венгрией и Россией, основанное на взаимном уважении, позволяет вести важные дискуссии даже в сложных геополитических условиях, - заявил в четверг днем международный пресс-секретарь правительства Золтан Ковач в коротком сообщении в социальных сетях. - Премьер-министр Орбан подтвердил приверженность Венгрии миру и готовность активизировать сотрудничество в сферах, не ограниченных международным правом, подчеркнув важность диалога в укреплении мирных отношений".

Символично, что это заявление совпало по времени с началом встречи в Брюсселе лидеров ЕС. На ней главным пунктом повестки дня стала необходимость увеличить военные поставки Киеву и укрепить обороноспособность самого Евросоюза, чтобы предотвратить потенциальное российское нападение на его членов.

Председателя Европейского парламента спросили о демонстрации поддержки Путину со стороны Орбана.

"Я бы не стала разделять поздравления, - ответила Роберта Метсола. - Мы говорим о стране, которая незаконно вторглась в другую, о стране, чей лидер не остановился в 2008 году, не остановился в 2014 году и определенно не показывает никаких признаков того, что остановится сейчас. Выборы, о которых идёт речь, не были ни свободными, ни справедливыми".

Премьер-министр Эстонии, отправляясь на встречу, высказала язвительную точку зрения на последние события в России.

"Я отказываюсь называть это выборами. Я называю это "специальной операцией" по выдвижению кандидатов, потому что это не выборы, - сказал Кая Каллас ссылаясь на эвфемизм СВО, который Кремль использует для описания своего полномасштабного вторжения в Украину.

"Зачем они играют в эту игру, зачем делают вид, что у них есть выборы? Они сами в это не верят. Они хотят подорвать наши выборы, нашу демократию, сказать: "знаете, везде всё одно и то же", - продолжала она. - Я не думаю, что эти выборы. Они не дали такого результата, когда мы могли бы сказать, что переизбран президент. Он просто Путин".

В четверг в ходе дискуссии между лидерами было также затронуто новаторское предложение использовать доходы от активов Банка России, замороженных Евросоюзом. Первоначально предполагалось оплатить этими средствами дорогостоящее восстановление Украины, но проект был переработан для снабжения подвергшейся нападению страны оружием и артиллерийскими снарядами.

Идея набирает обороты, но её выполнение по-прежнему требует единогласного одобрения. Это значит, что Орбан может самолично остановить её, если захочет. Венгерский премьер заслужил репутацию человека, использующего свое право вето для получения уступок и срыва коллективных решений. Дипломаты в Брюсселе сравнивают его с "русской матрёшкой", поскольку после удовлетворения одного требования появляется другое.

В прошлом году Орбан вызвал широкое негодование тем, что пожал руку Путину на конференции высокого уровня в Пекине. Недавно венгерский премьер привёл в ярость своих коллег, когда отложил утверждение специального фонда в размере 50 млрд евро для Украины и заявки Швеции на вступление в НАТО.