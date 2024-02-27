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Венгрия открыла Швеции путь в НАТО

Премьер-министры Швеции и Венгрии Ульф Кристерссони Виктор Орбан
Премьер-министры Швеции и Венгрии Ульф Кристерссони Виктор Орбан Авторское право Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Швеция подала заявку на вступление в альянс вместе с Финляндией, последняя преград на своем пути практически не встретила — в отличие от соседа.

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Тернистый путь Швеции в НАТО подошел к концу.

Парламент Венгрии вслед за Турцией ратифицировал заявку Стокгольма на вступление в военный союз после почти двухлетнего ожидания.

Королевство наравне с Финляндией решило отказаться от нейтрального статуса в мае 2022 года после вторжения России в Украину.

Выступая после голосования в Будапеште в понедельник, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал этот день "историческим".

Швеция оставляет позади 200 лет нейтралитета и неприсоединения. Это большой шаг. Мы должны отнестись к этому серьезно
Ульф Кристерссон
премьер-министр Швеции

Йенс Столтенберг, покидающий пост генерального секретаря НАТО, заявил, что этот шаг, в результате которого Швеция станет 32-м членом НАТО, "усилит и обезопасит нас всех".

Швеция располагает очень боеспособными войсками, первоклассной оборонной промышленностью, и Швеция тратит на оборону 2% ВВП. Это также демонстрирует, что двери НАТО открыты, вопреки попытке президента Путина их закрыть
Йенс Столтенберг
генсек НАТО

Однако жители Стокгольма неоднозначно относятся к членству Швеции в НАТО.

Якоб Фредериксен, пилот:

— Думаю, наконец-то пришло время. Это правильный путь для нас. Я думаю, что в эту новую эпоху лучше быть частью альянса, чем независимым и нейтральным.

Ульрика Эклунд, сотрудница банка:

— Я не уверена, хочу ли я, чтобы нас также приняли в НАТО, и какое влияние это окажет на Швецию и так далее, потому что мы все всегда были нейтральной страной.

На завершение последних формальностей по вступлению Швеции в североатлантический альянс уйдет несколько недель.

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