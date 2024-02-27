Венгрия открыла Швеции путь в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в альянс вместе с Финляндией, последняя преград на своем пути практически не встретила — в отличие от соседа.
Тернистый путь Швеции в НАТО подошел к концу.
Парламент Венгрии вслед за Турцией ратифицировал заявку Стокгольма на вступление в военный союз после почти двухлетнего ожидания.
Королевство наравне с Финляндией решило отказаться от нейтрального статуса в мае 2022 года после вторжения России в Украину.
Выступая после голосования в Будапеште в понедельник, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал этот день "историческим".
Йенс Столтенберг, покидающий пост генерального секретаря НАТО, заявил, что этот шаг, в результате которого Швеция станет 32-м членом НАТО, "усилит и обезопасит нас всех".
Однако жители Стокгольма неоднозначно относятся к членству Швеции в НАТО.
Якоб Фредериксен, пилот:
— Думаю, наконец-то пришло время. Это правильный путь для нас. Я думаю, что в эту новую эпоху лучше быть частью альянса, чем независимым и нейтральным.
Ульрика Эклунд, сотрудница банка:
— Я не уверена, хочу ли я, чтобы нас также приняли в НАТО, и какое влияние это окажет на Швецию и так далее, потому что мы все всегда были нейтральной страной.
На завершение последних формальностей по вступлению Швеции в североатлантический альянс уйдет несколько недель.