On Air в Брюсселе: Euronews начинает освещение выборов в Европарламент и представляет первый прогноз

Euronews начинает освещение выборов в Европарламент на специальном мероприятии On Air в Брюсселе и представляет результаты эксклюзивного опроса о предпочтениях и ожиданиях европейцев, проведенного в 18 странах.

РЕКЛАМА

Во вторник, 19 марта Euronews начинает освещение выборов в Европарламент и проводит специальное мероприятие в Брюсселе, в ходе которого мы обнародуем результаты опроса, проведенного IPSOS по заказу нашей телекомпании, и отпразднуем открытие центрального отдела новостей в европейской столице.

Более 500 гостей примут участие в Euronews On Air и посмотрят два специальных выпуска программы "Глобальный диалог": ведущая Шона Мюррей обсудит с председателем Евросовета Шарлем Мишелем статус-кво и перспективы ЕС в контексте российского вторжения в Украину, а Саша Вакулина поговорит о приоритетах исполнительной власти Евросоюза на следующий срок с вице-председателем Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.

Ключевые темы предвыборной кампании и положение Европы в мире станут основными в специальном выпуске ток-шоу Brussels, my love? Мейв Мак Махон соберёт за круглым столом депутатов Европарламента - Абир Аль-Сахлани, Марка Ботенга, Гвендолин Дельбос-Корфилд, Михила ван Хогевена, Питера Лизе и Хуана Фернандо Лопеса Агилара, представляющих различные политические группы.

Наш экономический редактор Анджела Барнс задаст вопросы генеральному директору Barclays Europe Франческо Чеккато в новом выпуске программы The Big Question, которая посвящена миру бизнеса.

Первый прогноз на выборы в Европарламент

В этот вечер будет обнародован первый прогноз на выборы в Европейский парламент по результатам опроса IPSOS, проведенного по заказу Euronews в 18 европейских странах. Результаты позволят получить представление о настроениях избирателей в начале кампании и выявить проблемы, волнующие электорат.

Гости и спикеры также отметят открытие нового центрального офиса Euronews, расположенного в самом сердце Европейского квартала, на приёме с участием DJ Laura De Greef.

Этот центр объединит команды Euronews в одном из крупнейших ньюсрумов европейской столицы, включая новую команду канала, которая будет следить за политикой ЕС.

Брюссельская редакция станет центром освещения предстоящих европейских выборов. Euronews мобилизует журналистов по всему континенту и использует свой 30-летний опыт работы, чтобы обеспечить необходимой информацией европейских избирателей.

Амбициозные цели отражают высокие ставки: около 400 миллионов европейцев, имеющих право голоса, должны сделать свой выбор на фоне глобальных конфликтов и экономических потрясений. Euronews выслушает мнения граждан континента по таким актуальным вопросам, как энергетика, климат, здравоохранение, миграция и безопасность и обсудит их в беседах с политическими лидерами блока, интеллектуалами и экономистами.

Euronews будет следить за подготовкой к голосованию и неделей выборов, комментируя результаты и анализируя их в прямом эфире.

Смотрите прямую трансляцию Euronews On Air здесь с 17:00 CET 19 марта.