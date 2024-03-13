Закон о свободе средств массовой информации, впервые предложенный исполнительной властью ЕС в сентябре 2022 года, был принят в среду 464 голосами "за", 92 "против" при 65 воздержавшихся

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Это обяжет правительства стран ЕС лучше защищать СМИ от злонамеренного вмешательства и ограничить использование шпионских программ против журналистов. Со своей стороны, редакции и студии должны будут прозрачно раскрывать информацию о собственности, финансировании и государственной рекламе.

Для контроля за исполнением закона будет создан специальный орган ЕС под названием Европейский совет по услугам СМИ.

Широко распространенная дезинформация, отсутствие прозрачности в отношении собственности СМИ и растущее давление на журналистов побудили Евросоюз вмешаться в ситуацию, приняв новые масштабные правила. Это первое в истории ЕС постановление, направленное на защиту свободной прессы, которая считается краеугольным камнем европейской демократии.

Еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова, заявила во вторник в Парламенте, что закон станет "чётким сигналом для тех, кто хочет ослабить демократию".

"Это угроза для тех, кто хочет использовать власть государства, в том числе финансовую, чтобы сделать СМИ зависимыми от них", - добавила Йоурова.

Ограничения на шпионские программы ослаблены

Европарламент надеялся, что закон введет полный запрет на использование шпионского программного обеспечения против журналистов, в ответ на сообщения об использовании таких программ, как Pegasus и Predator, для взлома оборудования репортеров в Греции, Венгрии, Польше и Испании.

Однако несколько государств-членов, в том числе Франция, Италия, Мальта, Греция, Кипр, Швеция и Финляндия, настояли на исключении, позволяющем правительствам прослушивать разговоры между корреспондентами и их источниками в случае угрозы национальной безопасности.

Теперь закон вернется в Совет ЕС, прежде чем он окончательно вступит в силу.