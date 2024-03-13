Петтери Орпо выступил в среду в Европейском парламенте и обозначил свои политические приоритеты на следующий законодательный период. Премьер также изложил своё видение ЕС после европейских выборов в июне

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"Наше правительство привержено идее сильного Евросоюза, который действует, а не только реагирует, - сказал Петтери Орпо законодателям. - Мы хотим построить Союз, который заботится о нашей общей безопасности и работает на нашу экономику".

Но речь премьера быстро перешла в перепалку и упреки по поводу его альянса с Истинными финнами - партией популистов и евроскептиков, которая была замешана в скандалах, связанных с расизмом, антисемитизмом и неонацизмом.

"Ваш единственный враг - ультраправые, - заявила гостю из Финляндии лидер социалистов и демократов Ираче Гарсия. - Ваш альянс с ультраправыми - это реальная угроза нашей демократии и европейскому проекту. Именно поэтому будущее Европейского союза поставлено на карту".

"Во времена неопределенности и больших перемен недостаточно просто пытаться противостоять реакционной волне. Мы должны двигаться вперед, - продолжала испанка. - Господин Орпо, положите конец вашему союзу с теми, кто хочет разрушить Европу".

Сопредседатель фракции "зелёных" Филипп Ламбертс также осудил кабинет Орпо, заявив, что "такие люди, как мы, никогда не должны вступать в альянс с людьми, которые де-факто считают некоторых людей неполноценными".

Finland's Petteri Orpo addressed the European Parliament in Strasbourg, France. European Union, 2024.

Критика в адрес Орпо, его политических альянсов и экономических реформ была активно поддержана другими прогрессивными евродепутатами в ходе часовых дебатов в Страсбурге, хотя время от времени звучали слова поддержки со стороны правых и крайне правых законодателей.

В конце дебатов премьер-министр снова взял слово, чтобы защитить свою коалицию и свою политическую программу, особенно в отношении поддержки Украины.

"В моем правительстве нет ультраправых партий, - сказал Орпо. - Финское правительство выступает за верховенство права. Оно выступает за демократию. Оно выступает за равные гендерные права. Оно за Украину, за Европейский союз".

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