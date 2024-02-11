By Euronews

Новым президентом Финляндии избран бывший премьер-министр, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубб. 1 марта он сменит на посту Саули Ниинистё.

РЕКЛАМА

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов.

После подсчета 100% голосов кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии набирает 51,6%. Его соперник, экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, которого поддерживает партия "Зеленых", набирает 48,4%.

Александр Стубб поблагодарил всех, кто поддержал его в голосовании: "Это самая большая честь в моей жизни. Работа президента республики — это работа, которая больше, чем человек".

В отличие от многих европейских стран, в Финляндии президент обладает исполнительной властью, является верховным главнокомандующим и влияет на внешнюю политику страны. Внутренними делами управляет правительство и премьер-министр.

"Наступает новая эра, — заявил Александр Стубб, говоря о недавнем вступлении Хельсинки в НАТО. — Я твердо уверен, что в ближайшие несколько лет Финляндия останется лучшей страной в мире".

Пекка Хаависто, который участвовал в президентских выборах уже в третий раз, поздравил своего соперника с победой. "Я верю, что у Финляндии будет хороший президент. Александер Стубб — подходящий человек для этой работы", — сказал он.

Явка во втором туре президентских выборов стала для Финляндии исторически низкой — на избирательные участки пришли 70,7% граждан страны. Явка в первом туре составила 75%.

Инаугурация назначена на 1 марта.