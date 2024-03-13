EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Срочная новость. Страны ЕС заключили соглашение о военной помощи Украине на 5 миллиардов евро

Страны ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине военной помощи в размере 5 миллиардов евро.
Страны ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине военной помощи в размере 5 миллиардов евро. Авторское право LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Jorge LiboreiroEuronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Страны Европейского союза после нескольких недель разногласий согласовали договоренности о пересмотре и усилении специальной схемы, которая использовалась для передачи оружия и боеприпасов Украине.

РЕКЛАМА

Соглашение, подписанное послами в Брюсселе, позволит пополнить Европейский фонд мира (ЕФМ) еще 5-ю миллиардами евро до конца года, что станет дополнением к 6,1 миллиарда евро, выделенных с начала 2022 года.

ЕФМ получил широкую известность сразу после полномасштабного вторжения России в Украину: страны-члены ЕС поспешили предоставить Киеву военную технику, хранящуюся в их национальных запасах.

Фонд частично компенсирует расходы на эти пожертвования, позволяя всем странам, от самых крупных до самых маленьких, внести свой вклад и оказать помощь. Это "внебюджетная" схема, поскольку казна ЕС не может финансировать расходы, идущие на военные действия.

Но в 2023 году ЕФМ начал "терять обороты": запасы постепенно истощались, а правительства перешли от коллективных пожертвований Украине к двусторонним. Работа фонда была фактически парализована в мае, когда Венгрия наложила вето в отместку за внесение Киевом венгерского OTP Bank в список "международных спонсоров войны".

Через несколько месяцев после интенсивного дипломатического давления этот статус был снят, но Будапешт продолжал препятствовать выделению нового транша в размере 500 млн евро для пополнения механизма.

Тем временем начались дебаты о реформировании ЕФМ, чтобы сделать его более эффективным, более предсказуемым и лучше отвечающим потребностям Украины.

Однако переговоры запутались в политических соображениях и затянулись дольше, чем ожидалось: Германия настаивала на вычете "натуральных взносов" (двусторонних пожертвований) из ожидаемого взноса страны, а Франция, поддержанная Грецией и Кипром, требовала, чтобы ЕФМ использовался исключительно для закупки оружия и боеприпасов, произведенных внутри Союза.

Дебаты в Брюсселе резко контрастировали с событиями на поле боя: в феврале украинские войска были вынуждены отступить из восточного города Авдеевка, что ознаменовало небольшую, но стратегическую победу России. Неудача была напрямую увязано многими с сокращением военных поставок западными союзниками, особенно США, где пакет поддержки в размере 60 миллиардов долларов завяз в двухпартийной борьбе.

Всё это подтолкнуло представителей стран-членов послов к поиску решения, которое бы вывело их из тупика после нескольких безуспешных попыток.

Конкретные детали соглашения, достигнутого в среду, стали известны не сразу.

Глубокий разрыв в объеме помощи, предоставляемой странами-членами, стал источником трений: по данным Кильского института, Германия возглавляет список доноров с 17,7 млрд евро, за ней следуют Дания с 8,4 млрд евро и Нидерланды с 4,4 млрд евро. 

Напротив, три крупнейшие страны ЕС плетутся в хвосте: Италия (0,67 млрд евро), Франция (0,64 млрд евро) и Испания (0,33 млрд евро). Париж оспорил методику института и утверждает, что его двусторонние пожертвования составляют 2,61 миллиарда евро - что всё равно еще далеко от показателей Берлина.

Параллельно Чехия выступила с инициативой закупить 800 000 артиллерийских снарядов у производителей, не входящих в ЕС, которые могут быть поставлены Киеву в ускоренные сроки. По словам президента Петра Павела, этот проект, созданный вне рамок EPF, получил одобрение 18 стран.

Однако позже премьер-министр Петр Фиала снизил эту цифру до 300 000 патронов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Новый пакет помощи для Украины. Число жертв удара по Кривому Рогу возросло. Атака дронов на Россию

Вступление Украины в Евросоюз может обойтись ему в 136 млрд евро - доклад Bruegel

Одобрен 50-миллиардный пакет помощи Евросоюза Украине

Европейский союз Франция Германия Оружие Украина Война в Украине