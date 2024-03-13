Страны Европейского союза после нескольких недель разногласий согласовали договоренности о пересмотре и усилении специальной схемы, которая использовалась для передачи оружия и боеприпасов Украине.

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Соглашение, подписанное послами в Брюсселе, позволит пополнить Европейский фонд мира (ЕФМ) еще 5-ю миллиардами евро до конца года, что станет дополнением к 6,1 миллиарда евро, выделенных с начала 2022 года.

ЕФМ получил широкую известность сразу после полномасштабного вторжения России в Украину: страны-члены ЕС поспешили предоставить Киеву военную технику, хранящуюся в их национальных запасах.

Фонд частично компенсирует расходы на эти пожертвования, позволяя всем странам, от самых крупных до самых маленьких, внести свой вклад и оказать помощь. Это "внебюджетная" схема, поскольку казна ЕС не может финансировать расходы, идущие на военные действия.

Но в 2023 году ЕФМ начал "терять обороты": запасы постепенно истощались, а правительства перешли от коллективных пожертвований Украине к двусторонним. Работа фонда была фактически парализована в мае, когда Венгрия наложила вето в отместку за внесение Киевом венгерского OTP Bank в список "международных спонсоров войны".

Через несколько месяцев после интенсивного дипломатического давления этот статус был снят, но Будапешт продолжал препятствовать выделению нового транша в размере 500 млн евро для пополнения механизма.

Тем временем начались дебаты о реформировании ЕФМ, чтобы сделать его более эффективным, более предсказуемым и лучше отвечающим потребностям Украины.

Однако переговоры запутались в политических соображениях и затянулись дольше, чем ожидалось: Германия настаивала на вычете "натуральных взносов" (двусторонних пожертвований) из ожидаемого взноса страны, а Франция, поддержанная Грецией и Кипром, требовала, чтобы ЕФМ использовался исключительно для закупки оружия и боеприпасов, произведенных внутри Союза.

Дебаты в Брюсселе резко контрастировали с событиями на поле боя: в феврале украинские войска были вынуждены отступить из восточного города Авдеевка, что ознаменовало небольшую, но стратегическую победу России. Неудача была напрямую увязано многими с сокращением военных поставок западными союзниками, особенно США, где пакет поддержки в размере 60 миллиардов долларов завяз в двухпартийной борьбе.

Всё это подтолкнуло представителей стран-членов послов к поиску решения, которое бы вывело их из тупика после нескольких безуспешных попыток.

Конкретные детали соглашения, достигнутого в среду, стали известны не сразу.

Глубокий разрыв в объеме помощи, предоставляемой странами-членами, стал источником трений: по данным Кильского института, Германия возглавляет список доноров с 17,7 млрд евро, за ней следуют Дания с 8,4 млрд евро и Нидерланды с 4,4 млрд евро.

Напротив, три крупнейшие страны ЕС плетутся в хвосте: Италия (0,67 млрд евро), Франция (0,64 млрд евро) и Испания (0,33 млрд евро). Париж оспорил методику института и утверждает, что его двусторонние пожертвования составляют 2,61 миллиарда евро - что всё равно еще далеко от показателей Берлина.

Параллельно Чехия выступила с инициативой закупить 800 000 артиллерийских снарядов у производителей, не входящих в ЕС, которые могут быть поставлены Киеву в ускоренные сроки. По словам президента Петра Павела, этот проект, созданный вне рамок EPF, получил одобрение 18 стран.

Однако позже премьер-министр Петр Фиала снизил эту цифру до 300 000 патронов.