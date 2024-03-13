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Новый пакет помощи для Украины. Число жертв удара по Кривому Рогу возросло. Атака дронов на Россию

Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до четырёх.
Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до четырёх. Авторское право Ukrainian Emergency Service via AP
By Alexander Kazakevich
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США объявили о предоставлении Украине военной помощи в размере €300 млн, что значительно меньше суммы, запрошенной Джо Байденом, которая всё ещё блокируется в Конгрессе. Количество погибших от российской атаки на Кривой Рог возросло до 4. В Белгороде под удар попало здание ФСБ. В Рязани горит НПЗ.

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В то время, как Конгресс США по-прежнему блокирует выделение помощи Украине размером в 60 миллиардов долларов, администрации Джо Байдена удалось сэкономить 300 миллионов для ВСУ.

Новый – "относительно скромный" – пакет включает в себя зенитные ракеты, боеприпасы и артиллерийские снаряды, пояснил Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности. 

Вашингтон уточнил, что этот транш не заменит тот, который в настоящее время застопорился в Палате представителей, где большинство у республиканцев. 

"Это уже 55-й по счёту транш помощи, его объём составляет до 300 миллионов долларов, и он отвечает неотложным потребностям ВСУ в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых средствах", – прокомментировал генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

Франция: на чьей стороне депутаты?

Во вторник вечером французские депутаты одобрили соглашение о безопасности, подписанное Парижем и Киевом 16 февраля после выступления премьер-министра Габриэля Атталя и дебатов в Национальном собрании. Итоги голосования, которое носило символический характер: 372 "за" (президентское большинство, социалисты и часть правых и "зелёных"), 99 "против" (коммунисты и меланшонисты). 101 депутат воздержался, в основном это представители ультраправого "Нацобъединения". 

В оппозиции многие считают, что правительство специально продавливало это необязательное голосование, зная, что позиция "против" обернётся обвинениями в "симпатиях" к Владимиру Путину. 

Глава МИД Стефан Сежурне назвал голосование "моментом ясности", заявив, что оно показало, что "есть те, кто на стороне украинцев, и экстремисты, которые на стороне Кремля".

Число жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 4. Ночью в больнице умерла 47-летняя женщина, получившая ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

По словам чиновника, 43 человека пострадали, 12 из них – дети.

Разрушена часть девятиэтажного дома, был пожар.

Зеленский: Россия будет нести "ответные потери"

"В Кремле должны приучиться к тому, что террор не бывает безнаказанным", – прокомментировал смертоносную атаку Владимир Зеленский и пообещал российскому государству "ответные потери". 

В своём видеообращении президент также приветствовал "достижения украинских дронов".

В ночь на среду десятки беспилотников вновь атаковали несколько регионов России.

В Белгороде БПЛА атаковали здание ФСБ. По информации ТАСС, из-за удара повреждён фасад и выбиты окна. Позже это сообщение исчезло с сайта и из телеграм-канала государственного агентства.  

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил в среду, что беспилотник "самолётного типа" врезался в многоквартирный дом, пострадавших нет.

В Воронежской области, по сообщениям, были сбиты порядка 30 дронов.

В Рязани под удар попал НПЗ компании "Роснефть", вспыхнул пожар. Есть двое пострадавших с ранениями рук, написал в своём телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Нефтеперерабатывающие мощности России сократились из-за многочисленных ударов украинских БПЛА, говорится в отчёте британской разведки за 9 марта.

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