Новый пакет помощи для Украины. Число жертв удара по Кривому Рогу возросло. Атака дронов на Россию

США объявили о предоставлении Украине военной помощи в размере €300 млн, что значительно меньше суммы, запрошенной Джо Байденом, которая всё ещё блокируется в Конгрессе. Количество погибших от российской атаки на Кривой Рог возросло до 4. В Белгороде под удар попало здание ФСБ. В Рязани горит НПЗ.

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В то время, как Конгресс США по-прежнему блокирует выделение помощи Украине размером в 60 миллиардов долларов, администрации Джо Байдена удалось сэкономить 300 миллионов для ВСУ.

Новый – "относительно скромный" – пакет включает в себя зенитные ракеты, боеприпасы и артиллерийские снаряды, пояснил Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.

Вашингтон уточнил, что этот транш не заменит тот, который в настоящее время застопорился в Палате представителей, где большинство у республиканцев.

"Это уже 55-й по счёту транш помощи, его объём составляет до 300 миллионов долларов, и он отвечает неотложным потребностям ВСУ в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых средствах", – прокомментировал генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

Франция: на чьей стороне депутаты?

Во вторник вечером французские депутаты одобрили соглашение о безопасности, подписанное Парижем и Киевом 16 февраля после выступления премьер-министра Габриэля Атталя и дебатов в Национальном собрании. Итоги голосования, которое носило символический характер: 372 "за" (президентское большинство, социалисты и часть правых и "зелёных"), 99 "против" (коммунисты и меланшонисты). 101 депутат воздержался, в основном это представители ультраправого "Нацобъединения".

В оппозиции многие считают, что правительство специально продавливало это необязательное голосование, зная, что позиция "против" обернётся обвинениями в "симпатиях" к Владимиру Путину.

Глава МИД Стефан Сежурне назвал голосование "моментом ясности", заявив, что оно показало, что "есть те, кто на стороне украинцев, и экстремисты, которые на стороне Кремля".

Число жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 4. Ночью в больнице умерла 47-летняя женщина, получившая ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

По словам чиновника, 43 человека пострадали, 12 из них – дети.

Разрушена часть девятиэтажного дома, был пожар.

Зеленский: Россия будет нести "ответные потери"

"В Кремле должны приучиться к тому, что террор не бывает безнаказанным", – прокомментировал смертоносную атаку Владимир Зеленский и пообещал российскому государству "ответные потери".

В своём видеообращении президент также приветствовал "достижения украинских дронов".

В ночь на среду десятки беспилотников вновь атаковали несколько регионов России.

В Белгороде БПЛА атаковали здание ФСБ. По информации ТАСС, из-за удара повреждён фасад и выбиты окна. Позже это сообщение исчезло с сайта и из телеграм-канала государственного агентства.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил в среду, что беспилотник "самолётного типа" врезался в многоквартирный дом, пострадавших нет.

В Воронежской области, по сообщениям, были сбиты порядка 30 дронов.

В Рязани под удар попал НПЗ компании "Роснефть", вспыхнул пожар. Есть двое пострадавших с ранениями рук, написал в своём телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Нефтеперерабатывающие мощности России сократились из-за многочисленных ударов украинских БПЛА, говорится в отчёте британской разведки за 9 марта.