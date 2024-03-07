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Вступление Украины в Евросоюз может обойтись ему в 136 млрд евро, говорится в новом докладе

В новом отчете Bruegel рассматриваются потенциальные последствия вступления Украины в Европейский союз.
В новом отчете Bruegel рассматриваются потенциальные последствия вступления Украины в Европейский союз. Авторское право European Union, 2024.
By Jorge Liboreiro
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

После того, как заявка Киева на членство в ЕС будет удовлетворена, расходы на интеграцию и подъём страны-новичка придётся отплачивать из общего бюджета. Соответственно будут перераспределены деньги, выделяемые другим, более богатым союзным столицам

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Из семилетнего финансового плана Евросоюза на принятие в его состав Украины будет потрачено от 110 млрд до 136 млрд евро. Это соответствует 0,1% и 0,13% от общего валового внутреннего продукта. Такой вывод делает в своём новом докладе брюссельский институт Bruegel.

По его оценкам, из текущего бюджета ЕС Киеву будут полагаться: 

85 млрд евро на поддержку сельского хозяйства (Украина с её могучим аграрным сектором станет крупнейшим получателем денег по Единой сельскохозяйственной политике), 32 млрд евро из фондов сплочения, которые финансирует проекты развития,и 7 млрд евро по другим программам. 

Говорит Старший научный сотрудник института Bruegel Жолт Дарваш:

Мы учли тот факт, что если Украина станет членом ЕС, то нынешние 27 стран-членов получат меньше средств из фондов сплочения, поскольку расходы на сплочение в рамках общего бюджета связаны со средним показателем ВВП на душу населения в ЕС. Если Украина присоединится, то этот средний показатель снизится, потому что ВВП на душу населения в Украине очень низкий. Но если средний показатель снизится, то некоторые регионы нынешнего ЕС, которые сейчас принадлежат к самой низкой категории, могут перейти в разряд переходных регионов, а некоторые переходные регионы могут перейти в разряд более развитых. Таким образом, нынешние члены ЕС получат примерно на 24 млрд евро меньше помощи для отстающих стран просто из-за механического эффекта от сокращения Украиной среднего ВВП на душу населения в ЕС.

В докладе говорится, что влияние на бюджет можно взять под контроль и сделать  менее болезненным,  если Украина будет интегрироваться в блок постепенно и мягко. Bruegel также ожидает, что от 3 до 6 млн украинцев переедут в страны ЕС.

Но институт видит наибольший риск в нарушениях прав человека и возможном откате от демократии после вступления в ЕС.

Снова Жолт Дарваш:

Существует риск, что даже если страна соответствует необходимым критериям для членства в ЕС на момент вступления, в последующие годы может произойти откат. По нашему мнению, в договоре о вступлении, который Украина подпишет с Европейским союзом, должен быть пункт о том, что если страна не будет соответствовать определенным контрольным показателям, будучи членом ЕС, то её право голоса может быть приостановлено гораздо быстрее, чем это возможно сейчас в Союзе. Кроме того, доступ к фондам ЕС может быть приостановлен гораздо быстрее.

Дарваш признает, что стартовая позиция Украины "очень, очень слаба", поскольку страна страдает от низкого качества управления, высокого уровня коррупции и укоренившегося влияния олигархов. Продолжающееся военное положение изменило баланс сил между институтами власти, и до сих пор неясно, когда оно закончится и какие последствия будут после него.

Доклад предполагает, что Украина в итоге вернёт себе всю свою территорию. Bruegel не учитывает огромные расходы на восстановление, которые оцениваются в более 450 млрд евро на следующие 10 лет.

В общей сложности Украина получит после своего вступления в ЕС около 136 млрд евро (в текущих ценах) в течение семилетнего бюджетного периода. Это гораздо меньше, чем 186 млрд евро, о которых в октябре сообщила газета Financial Times, основываясь на утечке данных исследования, подготовленного Советом ЕС.

Однако если стране не удастся отвоевать оккупированный Восток и произойдет постоянное сокращение её размеров, населения и экономических ресурсов, то, по оценкам Bruegel, сумма ассигнований снизится до 110 млрд евро.

Посмотрите видеосюжет на эту тему.

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