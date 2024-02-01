Одобрен 50-миллиардный пакет помощи Евросоюза Украине

Будапешт перестал возражать против финансирования Киева. Это позволило принять на внеочередном саммите Евросоюза пакет помощи Украине на 4 года

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Сюрприз на внеочередном брюссельском саммите: лидеры ЕС договорились о предоставление Евросоюзом Украине 50-миллиардного пакета поддержки. Неожиданно для многих Будапешт снял с этого свое вето. Теперь Киев получит 33 миллиарда евро в виде кредитов и 17 евро в виде грантов. Глава правительства Венгрии заблокировал такое решение на последней встрече в верхах в декабре.

Виктор Орбан настаивал, чтобы четырёхлетняя программа помощи Украине подвергалась ежегодному пересмотру. Его европейские коллеги подозревали, что каждый раз венгерский премьер будет добиваться уступок. Однако лидеры согласились регулярно проводить дебаты по вопросу о распределении средств для Украины.

Ранее Будапешт требовал, чтобы Брюссель выделил полагающиеся ему более 22 миллиардов евро, замороженных из-за коррупции и нарушения принципов правового государства. Журналисты спросили председателя Еврокомиссии, удовлетворено ли теперь это требование. Урсула фон дер Ляйен ответила так:

"Есть законы. Есть закон о фондах сплочения, есть закон о восстановлении после пандемии, есть закон об увязке выплат странам-членам с соблюдением общих норм. Эти законы не имеют никакого отношения к финансированию Украины и его пересмотру в середине срока. Сегодня это подтвердилось, и поэтому ответ на ваш вопрос просто "нет".

Ранее лидеры ЕС предупредили, что они могут продолжить финансирование Украины и без Венгрии, а также найти для этого другие источники, помимо общего бюджета. Но теперь от Будапешта не ждут применения права вето. По его настоянию решено, что при необходимости Евросовет через два года обратится в Еврокомиссию с предложением о пересмотре программы помощи Украине.

Деньги ей срочно нужны для поддерждания на плаву государства, обороны и ликвидации последствий российского вторжения. Выделение средств ЕС должно быть также одобрено Европейским парламентом в ускоренном порядке.