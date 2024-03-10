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Выборы в Португалии: две умеренные партии против популистов

Предвыборное ралли в Португалии
Предвыборное ралли в Португалии Авторское право Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
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В воскресенье официально открылись избирательные участки на всеобщих выборах в Португалии, которые проходят на фоне обвинений в коррупции и экономических трудностей. Это, как считают наблюдатели, несколько подорвало веру избирателей в умеренные ведущие партии.

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В воскресенье официально открылись избирательные участки на всеобщих выборах в Португалии, которые проходят на фоне обвинений в коррупции и экономических трудностей. Это, как считают наблюдатели, несколько подорвало веру избирателей в умеренные ведущие партии и может их подтолкнуть в сторону радикальной популистской партии Chega ("Хватит").

Тем не менее, ожидается, что две самые крупные политические силы Португалии - левоцентристская Социалистическая партия и правоцентристская Социал-демократическая, которая идет на выборы во главе Демократического альянса, все равно соберут большую часть голосов. При этом в последних опросах общественного мнения Демократический альянс обходил социалистов на несколько процентных пунктов. 

Ожидается, что Chega займет третье место и при этом укрепит свои позиции в Ассамблее Республики, где в настоящий момент она имеет 12 мест. Ее лидер Андре Вентура заявил, что положительный результат (партия намерена, как минимум, удвоить число мандатов в парламенте), приведет к "крупнейшему политическому землетрясению в Европе".

В целом на места в парламенте претендуют 15 партий и три коалиции. На избирательных участках 10 марта ожидают порядка десяти миллионов граждан.

Избирательные участки закроются в 19 часов по местному времени, в 22 часа по Москве.

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