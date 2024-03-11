Выборы в Португалии: правые победили, но не добились большинства

By Euronews

"Демократический альянс" победил на парламентских выборах, но набранных голосов ему не хватит для формирования правительства. Занявшие второе место социалисты уже заявили о переходе в оппозицию. А с ультраправыми правоцентристы до сих пор сотрудничать отказывались.

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Жоана Моуран Карвальу, корреспондент Euronews:

"Демократический альянс победил на парламентских выборах в это воскресенье с небольшим отрывом. Хотя голоса, поданные на участках за рубежом, ещё не подсчитаны, уже известно, что правоцентристской коалиции во главе с Луишем Монтенегру удалось получить 79 мандатов - на два больше, чем Социалистической партии, у которой 77 мест в парламенте".

Луиш Монтенегру, лидер "Демократического альянса":

"Кажется неоспоримым то, что Демократический альянс выиграл выборы, а Социалистическая партия их проиграла. С большим чувством ответственности я, естественно, уведомлю президента Республики уведомить о нашей готовности управлять страной, как то доверил нам португальский народ".

Правоцентристы не смогли получить абсолютное большинство. Лидер социал-демократической партии, которая стоит во главе победившего "Демократического альянса", в очередной раз исключил возможность переговоров о формировании нового правительства с ультраправыми.

Луиш Монтенегру, лидер "Демократического альянса":

"Я бы никогда не поступил так с самим собой, с моей партией, португальской демократией. Я не стану нарушать обязательства, которые взял на себя".

Несмотря на то, что социалисты проиграли меньше 1% голосов, Педру Нуну Сантуш признал поражение и пообещал, что его партия не станет вступать в коалицию с правоцентристами, а уйдет в оппозицию.

Не победила на выборах, но осталась в выигрыше партия "Шега" ("Хватит!"). Ультраправые займут 48 кресел в Ассамблее республики, что в 4 раза больше, чем после выборов 2022 года.

Жоана Моуран Карвальу, корреспондент Euronews:

"Учитывая эти результаты, всё указывает на то, что президент республики предложит Луишу Монтенегру сформировать правительство, хотя есть и другие варианты, поскольку без партии "Шега" у правых нет большинства".