Генеральный секретарь НАТО выразил уверенность, что США сохранят приверженность военному альянсу после ноябрьских президентских выборов, несмотря на угрозы республиканца Дональда Трампа в адрес союзников

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Вступление Швеции в НАТО было отмечено в понедельник церемонией поднятия её флага у штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе. После этого Йенс Столтенберг подчеркнул в интервью Euronews, что НАТО - это "хорошая сделка" для Америки.

"Альянс важен не только для Европы, но и для Соединённых Штатов. У США 31 друг и союзник, каких вообще нет ни у России, ни у Китая", - сказал норвежец, который должен покинуть пост руководителя НАТО в октябре.

Выступая в феврале на митинге в Южной Каролине Трамп выразил намерение «поощрять» агрессивные страны (например, Россию) «делать всё, что им вздумается» с теми странами НАТО, которые не отчисляет в бюджет альянса 2% своего ВВП.

Эти высказывания вызвали резкую критику в Европе, а сам Столтенберг предостерег от подрыва "доверия к сдерживанию со стороны НАТО". Генсек напомнил США, что сильный альянс отвечает их интересам, поскольку эта страна "никогда не вела войну в одиночку". Он сказал, что теперь всё больше союзников инвестируют в оборону 2% ВВП.

Это произошло на фоне того, что ряд законодателей-республиканцев в Конгрессе США продолжают блокировать пакет помощи Украине. Некоторые голоса в партии выступают за мирные переговоры, а не за дальнейшее оказание военной и финансовой поддержки Киеву.

Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом рассматривается как катализатор усилий Европы по укреплению собственного оборонного потенциала: ЕС недавно обнародовал новые планы по укреплению своего военно- промышленного комплекса.

"Критика в основном направлена не против НАТО, а против союзников, которые недостаточно инвестируют в НАТО", - сказал Столтенберг в связи с комментариями Трампа.

Ожидается, что в этом году по меньшей мере 18 из 32 стран-членов альянса достигнут целевого показателя расходов в 2%, поскольку война в Украине вывела оборону и безопасность на первое место в списках приоритетов европейских стран.

Полномасштабное вторжение России также заставило Финляндию и Швецию отказаться от исторически сложившегося нейтралитета: обе страны обратились с просьбой о вступлении в НАТО всего через четыре месяца после нападения.

Вступление Швеции стало возможным только в прошлом месяце, после того как Будапешт снял вето с заявки Стокгольма. Ранее вето было наложено турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Этот шаг означает, что Швеция впервые попадает под защиту статьи НАТО о коллективной обороне, согласно которой вооруженное нападение на страну рассматривается как нападение на всех союзников и позволяет альянсу прийти ей на помощь.

"Шведское членство делает Швецию безопаснее, - сказал Столтенберг. - Это также делает НАТО сильнее, поскольку Швеция предоставляет высококлассные военные возможности. Это подводные лодки, реактивные истребители, хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы. Таким образом НАТО становится сильнее со Швецией в качестве союзника".

"Мы также посылаем очень чёткий сигнал Москве о том, что двери НАТО остаются открытыми, продолжал генсек. - Ни Москва, ни президент Путин не могут закрыть эту дверь. Это дело союзников по НАТО и европейских стран - принимать решения о членстве".

"Бдительность" НАТО по отношению к России

На вопрос о том, беспокоит ли его возможная реакция президента Путина на дальнейшее расширение НАТО, Столтенберг ответил: "Конечно, мы должны быть бдительными, мы всегда должны серьёзно относиться к потенциальной угрозе со стороны России".

"В то же время мы не видим никакой непосредственной военной опасности в отношении Швеции, Финляндии или других союзников по НАТО", - добавил он.

По словам генсека, политика коллективной обороны НАТО позволяла обеспечивать мир на протяжении 75 лет, "устраняя любые возможности для недопонимания или просчетов в Москве относительно нашего желания, готовности и способности защитить всех союзников".

"Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать войну, а для того, чтобы предотвратить нападение на союзника НАТО и предотвратить войну", - пояснил он.

После присоединения Финляндии в апреле 2023 года сухопутная граница НАТО с Россией увеличилась более чем в два раза. Но даже после этого Россия делит со странами альянса всего 11% наземной границы.

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Столтенберг также повторил свое заявление о праве Украины наносить удары по "российским военным объектам за своими пределами" для своей защиты.

"Украина имеет право на самооборону: это закреплено в международном праве, закреплено в уставе ООН. И союзники по НАТО имеют право помогать Украине отстаивать такое право на самооборону", - добавил он. - Это также включает удары по российским военным объектам за пределами Украины. Это факт, это международное право".

Война на пороге Евросоюза оживила военный альянс, но также заставила его уточнить свои "красные линии". Столтенберг ранее заявлял, что не планирует отправлять войска в Украину, после того как президент Франции Эммануэль Макрон предложил не исключать такой возможности.