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Йенс Столтенберг подтвердил решимость НАТО защищать всех своих членов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
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Такой была реакция генерального секретаря Североатлантического альянса на высказывание Дональда Трампа. Бывший президент США и вероятный кандидат на следующих выборах сказал, что Америка не собираются защищать те страны НАТО, которые тратят на оборону меньше 2% своего ВВП

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«Наши противники знают о нашем потенциале сдерживания, - сказал Столтенберг. - Мы не должны оставлять Москве места для просчётов или недоразумений относительно нашей готовности, нашей приверженности и нашей решимости защищать всех союзников». 

Генсек выступал в среду перед встречей министров обороны в брюссельской штаб-квартире НАТО.

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