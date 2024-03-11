У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднят флаг Швеции

By Euronews

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поблагодарил союзников по НАТО, поддержавших вступление страны в альянс.

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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, принцесса Швеции Виктория и премьер-министр Ульф Кристерссон присутствовали на церемонии поднятия флага Швеции у штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

Швеция вместе с Финляндией, которая вступила в альянс в апреле прошлого года, решила отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО, в ответ на вторжение России в Украину.

С приходом в альянс Финляндии и Швеции в составе НАТО теперь тридцать две страны - из них тридцать европейские.

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции:"Без вашей неустанной поддержки и личного участия бы здесь не было. Я понимаю, что вы бы приложили те же усилия для любой подходящей страны, подающей заявку на членство. Но если вы хотели, чтобы мы почувствовали, что мы особенные для вас, вам это действительно удалось. Спасибо также всем союзникам по НАТО, которые поддержали наше вступление и приветствовали Швецию в качестве 32-го члена альянса. Мы рады и горды".

Хельсинки и Стокгольм подали заявку на вступление в НАТО одновременно. Но присоединение Швеции затянулось из-за позиции Турции и Венгрии, которые одобрили просьбу позднее других членов альянса.