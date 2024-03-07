Запретят ли в Евросоюзе ремонт автомобилей старше 15 лет?

By Euronews

Пользователи социальных сетей обеспокоены тем, что могут вскоре потерять право собственности на свой автомобиль.

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В последние недели многие пользователи делились в социальных сетях видеороликами и сообщениями, высказывая опасения, что в Евросоюзе будут конфисковывать их старые автомобили.

Согласно этим сообщениям, Европейская комиссия хочет запретить ремонт автомобилей старше 15 лет и машин с большим пробегом.

Эти опасения основаны на предложении Комиссии, подготовленном в июле 2023 года. Оно направлено на обновление директивы 2000-х годов, касающейся утилизации автомобилей с выработанным ресурсом (ELV).

Почему? Потому что, согласно отчету, опубликованному в 2021 году Европейской комиссией, в 2017 году с легального авторынка Европы исчезло 3,8 миллиона таких автомобилей. По данным ЕК, каждый год более шести миллионов автомобилей становятся мусором.

Предложение Еврокомиссии призвано стимулировать производство автомобилей с меньшим и легко восстанавливаемым "экологическим следом". Кроме того, оно призвано провести более четкое различие между подержанными автомобилями и машинами с выработанным ресурсом.

"Специфический вид мошенничества"

"Причина, по которой важно иметь четкое определение того, что является подержанным транспортным средством, а что ТС с выработанным ресурсом, или попросту отходами, заключается в том, что в ЕС существует специфический вид мошенничества", - объясняет представитель Комиссии ЕС по транспорту и окружающей среде Адальберт Янц.

По его словам, около трети старых автомобилей, отслуживших свой срок, полностью исчезают из статистики стран-членов ЕС, потому что их обманным путем продают как подержанные автомобили.

"На деле же, эти подержанные автомобили никогда не ездят по нашим дорогам, а утилизируются способами, которые являются экологически неприемлемыми и приводят к потере ценного сырья, из которого изготавливают автомобили", - уточняет Янц.

Это одна из причин, по которой в Еврокомиссии желают дать более четкое определение тому, что такое "подержанный автомобиль", а что "ТС с выработанным ресурсом". Это поможет властям эффективнее проводить проверки.

Предлагаемая инициатива не означает запрета на ремонт

Так что предлагаемое нововведение будет в большей степени касаться нелегальных перекупщиков автохлама, а не тех, кто владеет старым автомобилем и хочет его отремонтировать.

Европейская комиссия уточняет, что отслужившими свой век считаются машины разрезанные на части, полностью сгоревшие или признанные "не подлежащими восстановлению".

Таким образом, это обсуждаемая в соцсетях инициатива не означает ни запрета на ремонт, ни обязанности утилизировать свой старый автомобиль.

Важно отметить, что это предложение даже не вступило в силу. Сначала оно должно быть одобрено Европейским советом и Европарламентом. Евродепутаты еще могут внести в него поправки, а сам процесс может занять пару месяцев или даже несколько лет.