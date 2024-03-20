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Три ведущих кандидата на выборах от европейских либералов

Слева направо: Сандро Гози, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и Валери Хайер.
Слева направо: Сандро Гози, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и Валери Хайер. Авторское право European Parliament & ALDE.
By Jorge LiboreiroShona Murray
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Либеральные партии поручили возглавить свою предвыборную кампанию не одному, а трём видным политикам

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Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, возглавляющая комитет немецкого Бундестага по обороне, присоединится к двум действующим евродепутатам. Сандро Гози и Валери Хайер состоят в так называемой "Команде Европы", которая будет представлять либеральную семью на выборах в Европарламент, запланированных на период с 6 по 9 июня.

В случае большого успеха этих партий, один из ведущих кандидатов сможет побороться за пост председателя Еврокомиссии.

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