Либеральные партии поручили возглавить свою предвыборную кампанию не одному, а трём видным политикам

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Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, возглавляющая комитет немецкого Бундестага по обороне, присоединится к двум действующим евродепутатам. Сандро Гози и Валери Хайер состоят в так называемой "Команде Европы", которая будет представлять либеральную семью на выборах в Европарламент, запланированных на период с 6 по 9 июня.

В случае большого успеха этих партий, один из ведущих кандидатов сможет побороться за пост председателя Еврокомиссии.