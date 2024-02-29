Мнения граждан ЕС за 100 дней до европейских выборов

Июньское голосование пройдёт в напряжённой обстановке. Избиратели называют приоритетные для евродепутатов темы: экология, восстановление мира, Палестина, национализм
Прохожие в Брюсселе ответили на вопросы Euronews о том, что они знают о предстоящем в июне голосовании. Какими граждане ЕС хотели бы видеть депутатов, которые будут представлять их в течение следующих пяти лет?
Euronews: Вы знаете, когда состоятся выборы в Европарламент?
Голос 1: Не, не знаю.
Голос 2: Понятия не имею.
Голос 3: Определенно в этом году. Но месяца я не знаю.
Голос 4: В октябре? Нет. В ноябре или около.
Голос 5: В июне.
Голос 6: Да, в начале лета.
Голос 7: В этом году, в июне.
Голос 8: RU: В любом случае я не намерен голосовать. Это уж точно.
Эти выборы пройдут в более напряженной обстановке, чем прежде, поскольку Евросоюз переживает сразу несколько внутренних и глобальных кризисов. Граждане ЕС называют разные проблемы, с которыми придётся иметь дело новому составу депутатов.
Голос 1: Полагаю, экология, это очень важно.
Голос 2: Изменение климата, Евросоюз ничего не исправил.
Голос 3: Может быть, Палестина и то, что там происходит.
Голос 4: Им нужно обсудить Палестину.
Голос 5: Чтобы нам снова жить в мире.
Голос 6: Меньше либерального, больше социального.
Голос 7: Страны всё равно сосредоточатся на себе. Меня пугает рост национализма.
Голос 8: Я надеюсь, что экстремисты в парламент не попадут.
Euronews: Планируете ли вы голосовать в этом году?
Голос: 9: Пожалуй, да.
Голос 10: Ах, меня это не интересует совершенно. Уж извините.