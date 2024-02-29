Мнения граждан ЕС за 100 дней до европейских выборов

By Euronews

Июньское голосование пройдёт в напряжённой обстановке. Избиратели называют приоритетные для евродепутатов темы: экология, восстановление мира, Палестина, национализм

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Прохожие в Брюсселе ответили на вопросы Euronews о том, что они знают о предстоящем в июне голосовании. Какими граждане ЕС хотели бы видеть депутатов, которые будут представлять их в течение следующих пяти лет?

Euronews: Вы знаете, когда состоятся выборы в Европарламент?

Голос 1: Не, не знаю.

Голос 2: Понятия не имею.

Голос 3: Определенно в этом году. Но месяца я не знаю.

Голос 4: В октябре? Нет. В ноябре или около.

Голос 5: В июне.

Голос 6: Да, в начале лета.

Голос 7: В этом году, в июне.

Голос 8: RU: В любом случае я не намерен голосовать. Это уж точно.

Эти выборы пройдут в более напряженной обстановке, чем прежде, поскольку Евросоюз переживает сразу несколько внутренних и глобальных кризисов. Граждане ЕС называют разные проблемы, с которыми придётся иметь дело новому составу депутатов.

Голос 1: Полагаю, экология, это очень важно.

Голос 2: Изменение климата, Евросоюз ничего не исправил.

Голос 3: Может быть, Палестина и то, что там происходит.

Голос 4: Им нужно обсудить Палестину.

Голос 5: Чтобы нам снова жить в мире.

Голос 6: Меньше либерального, больше социального.

Голос 7: Страны всё равно сосредоточатся на себе. Меня пугает рост национализма.

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Голос 8: Я надеюсь, что экстремисты в парламент не попадут.

Euronews: Планируете ли вы голосовать в этом году?

Голос: 9: Пожалуй, да.

Голос 10: Ах, меня это не интересует совершенно. Уж извините.