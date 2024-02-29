EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Мнения граждан ЕС за 100 дней до европейских выборов

Надпись "Европейские выборы" перед зданием Парламента в Брюсселе
Надпись "Европейские выборы" перед зданием Парламента в Брюсселе Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Июньское голосование пройдёт в напряжённой обстановке. Избиратели называют приоритетные для евродепутатов темы: экология, восстановление мира, Палестина, национализм

РЕКЛАМА

Прохожие в Брюсселе ответили на вопросы Euronews о том, что они знают о предстоящем в июне голосовании. Какими граждане ЕС хотели бы видеть депутатов, которые будут представлять их в течение следующих пяти лет?

Euronews: Вы знаете, когда состоятся выборы в Европарламент?

Голос 1: Не, не знаю. 

Голос 2: Понятия не имею.

Голос 3: Определенно в этом году. Но месяца я не знаю.

Голос 4: В октябре? Нет. В ноябре или около.

Голос 5: В июне.

Голос 6: Да, в начале лета.

Голос 7: В этом году, в июне.

Голос 8: RU: В любом случае я не намерен голосовать. Это уж точно.

Эти выборы пройдут в более напряженной обстановке, чем прежде, поскольку Евросоюз переживает сразу несколько внутренних и глобальных кризисов. Граждане ЕС называют разные проблемы, с которыми придётся иметь дело новому составу депутатов.

Голос 1: Полагаю, экология, это очень важно.

Голос 2: Изменение климата, Евросоюз ничего не исправил.

Голос 3: Может быть, Палестина и то, что там происходит.

Голос 4: Им нужно обсудить Палестину.

Голос 5:  Чтобы нам снова жить в мире.

Голос 6: Меньше либерального, больше социального.

Голос 7: Страны всё равно сосредоточатся на себе. Меня пугает рост национализма.

РЕКЛАМА

Голос 8: Я надеюсь, что экстремисты в парламент не попадут.

Euronews: Планируете ли вы голосовать в этом году?

Голос: 9: Пожалуй, да.

Голос 10: Ах, меня это не интересует совершенно. Уж извините.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Европейские левые" избрали Вальтера Байера ведущим кандидатом на выборах

На европейских выборах "народников" возглавит Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз предлагает странам-членам совместно закупать вооружения

экстремизм Экология демократия Палестина Выборы в Европейский парламент 2024