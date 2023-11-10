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Папа римский разрешил трансгендерам креститься

Ватикан
Ватикан Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение и становиться крестными - при отсутствии рисков публичного скандала

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Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение в Римско-католической церкви и становиться крестными родителями и свидетелями на свадьбе. Об этом говорится в разъяснительном письме доктринального ведомства, которое формально стало ответом на ряд вопросов бразильского епископа Жозе Негри.

В документе отмечается, что крещение с участием трансгендеров, прошедших курс гормонального лечения или сделавших операцию по смене пола, возможно при отсутствии рисков публичного скандала или дезориентации верующих.

Ранее Франциск призвал всех католических епископов "проявлять милосердие" к представителям ЛГБТ-сообщества.

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